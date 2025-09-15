Már biztos: a miskei gyermekgyilkos drogot fogyasztott a felfoghatatlan rémtette előtt

Szakértői vizsgálatok igazolták, hogy a brutális miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottja fogyasztott kábítószert, kristály nevű dizájnerdrogot, közölte a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos hétfőn Facebook-oldalán. Horváth László a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta: felháborodásukban sokan halálbüntetést követelnek, de az Európai Unióban ez nem lehetséges.

Drogot fogyasztott a felfoghatatlan előtt a miskei gyermekgyilkos / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Ez várhat a miskei gyermekgyilkosra

Magyarországon azonban a szigorított gyermekvédelmi és kábítószerellenes törvények alapján a bíróság tényleges életfogytig tartó börtönbüntetést is kiszabhat.

Itt a kétszeres életfogytig is kevés lenne. Bízunk benne, hogy a bíróság a lehető legszigorúbb büntetéssel fogja sújtani a gyermekgyilkost

- fogalmazott a kormánybiztos.

Horváth László szerint ez a kegyetlenség ismét bizonyítja: a drog nemcsak gyilkol, de akár gyilkossá is tehet, ahová pedig a kábítószer beteszi a lábát, ott mindig megjelenik a bűnözés, az erőszak és a félelem, írja az MTI.

A kábítószer mögött mindig a szervezett bűnözés áll, a szervezett bűnözéssel pedig nincs alku. A hajtóvadászat folytatódik, minden eszközt bevetünk azért, hogy kisöpörjük a drogot Magyarországról. Mi maradunk a zéró toleranciánál

- mondta a kormánybiztos.