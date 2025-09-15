Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Enikő, Melitta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Már biztos: a miskei gyermekgyilkos drogot fogyasztott a felfoghatatlan rémtette előtt

Miske
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 12:26
gyermekgyilkosságdrog
Sokan halálbüntetést követelnek a férfira.
B. V.
A szerző cikkei

Szakértői vizsgálatok igazolták, hogy a brutális miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottja fogyasztott kábítószert, kristály nevű dizájnerdrogot, közölte a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos hétfőn Facebook-oldalán. Horváth László a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta: felháborodásukban sokan halálbüntetést követelnek, de az Európai Unióban ez nem lehetséges.

Drogot fogyasztott a felfoghatatlan előtt a miskei gyermekgyilkos.
Drogot fogyasztott a felfoghatatlan előtt a miskei gyermekgyilkos / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Ez várhat a miskei gyermekgyilkosra

Magyarországon azonban a szigorított gyermekvédelmi és kábítószerellenes törvények alapján a bíróság tényleges életfogytig tartó börtönbüntetést is kiszabhat.

Itt a kétszeres életfogytig is kevés lenne. Bízunk benne, hogy a bíróság a lehető legszigorúbb büntetéssel fogja sújtani a gyermekgyilkost

- fogalmazott a kormánybiztos.

Horváth László szerint ez a kegyetlenség ismét bizonyítja: a drog nemcsak gyilkol, de akár gyilkossá is tehet, ahová pedig a kábítószer beteszi a lábát, ott mindig megjelenik a bűnözés, az erőszak és a félelem, írja az MTI.

A kábítószer mögött mindig a szervezett bűnözés áll, a szervezett bűnözéssel pedig nincs alku. A hajtóvadászat folytatódik, minden eszközt bevetünk azért, hogy kisöpörjük a drogot Magyarországról. Mi maradunk a zéró toleranciánál

- mondta a kormánybiztos.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu