Még ma menj el tankolni, ismét emelkedik az üzemanyag ára

Holnap (2025.09.04-én) így alakulnak az üzemanyag árak: bruttó 2 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára, a benzin esetében az árak továbbra is változatlanok – olvasható a holtankoljak.hu oldalán.
Így a 95-ös benzin átlagára továbbra is 591 forint literenként, míg a gázolajat mai napon (2025.09.03-án) 594 forintos átlagáron tankolhatjuk.
