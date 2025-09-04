Ez minden autóst érint - ismét változnak az üzemanyagárak!

Péntektől emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak hazánkban. A benzin bruttó 3 forinttal, a gázolaj bruttó 2 forinttal kerül majd többe – olvasható a holtankoljak.hu oldalán. Jobban tesszük, ha még ma tele tankoljuk a kocsit.

Mutatjuk mennyivel változnak az üzemanyagárak Fotó: Takács József / Észak Magyarország

A mai napon az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:

95-ös benzin: 591 Ft/liter

Gázolaj: 593 Ft/liter