Ez minden autóst érint - ismét változnak az üzemanyagárak!

Péntektől emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak hazánkban. A benzin bruttó 3 forinttal, a gázolaj bruttó 2 forinttal kerül majd többe – olvasható a holtankoljak.hu oldalán. Jobban tesszük, ha még ma tele tankoljuk a kocsit.
A mai napon az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:
95-ös benzin: 591 Ft/liter
Gázolaj: 593 Ft/liter
