Újabb csapás: még két utórengés pusztított Afganisztánban

A Reuters írja, hogy 12 órán belül két erős utórengés pusztított Afganisztánban, 6700 otthon vált lakhatatlanná, a túlélők az utcára menekültek. Az elmúlt négy napban több mint 2200 halálos áldozatot és 3600 sérültet követeltek a szörnyű földrengések.

Fotó: AFP

Az egyik pénteki rengés 5.4-es erősségű volt és 10 km-es mélységben történt. Az Egészségügyi Világszervezet a járványok, tömeg és a tisztaság hiányára figyelmezteti az embereket. A mentést nehezítik a földcsuszamlások, járhatatlan utak, nehéz közlekedési körülmények – de a hatóságok mindent megtesznek.

Afganisztánban gyakoriak a földrengések, az ország ugyanis az indiai és az eurázsiai tektonikus lemez találkozási pontján fekszik. A tálibok 2021-es hatalomra kerülése óta a mostani volt a harmadik súlyos földrengés az országban; a csaknem két éve, a nyugati Herát tartományt sújtó földrengés okozta károkat még mindig nem sikerült teljesen helyreállítani. Az újabb katasztrófa pedig várhatóan tovább súlyosbítja az országban a humanitárius válságot is.

– írta az MTI.