Rendkívüli: Csapvíz miatt adtak ki figyelmeztetést több településen is

Komoly figyelmeztetést adtak ki a csapvizek óvatos fogyasztása miatt, több magyar településnél a Vilonya és Papkeszi hatóságok. Ennek eredményeképp részletes tájékoztatásban részesültek a lakosság tagjai az óvintézkedések terén.
A Bakonykarszt Zrt. azonnal intézkedett a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal határozatát követően, miután Vilonya településen vett vízmintákban szalmonellát mutattak ki. A vizsgálatok szerint a probléma Papkeszit is érinti, ezért a két településen az ivóvíz jelenleg csak felforralás után fogyasztható – adta hírül a VEOL.
A szolgáltató a legfontosabb közintézményekben, köztük az óvodákban és iskolákban, tartályos vízellátást biztosít mindaddig, amíg a hálózat teljesen biztonságossá nem válik. Emellett megkezdték az érintett öt település – Berhida, Ősi, Papkeszi, Vilonya és Királyszentistván – teljes víziközműrendszerének fertőtlenítését. - írja az Origo.
A Bakonykarszt Zrt. közlése szerint a fertőtlenítés miatt a víz íze átmenetileg eltérhet a megszokottól, azonban ez nem befolyásolja a fogyaszthatóságát. A társaság folyamatos vízmintavételekkel ellenőrzi a hálózatot, hogy minél előbb biztosítsa a kifogástalan minőségű ivóvizet.
Mindenki, aki szabálytalanul kötötte össze házi kutát a közüzemi hálózattal, haladéktalanul szüntesse meg az összeköttetést, mert ez komoly egészségügyi kockázatot jelent a lakosság számára.
Eközben a fertőzés egyre több országban felütötte a fejét, legutóbb Spanyolországban jelentettek hasonló eseteket.
