Csoportos életmentésre volt szükség egy sportfesztiválon, majdnem tragédia történt

Csoportos életmentés zajlott egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei sportfesztiválon, ahol egy futballmérkőzés során az egyik játékos hirtelen, minden előjel nélkül összeesett még pályára lépés előtt. A férfi, aki épp 40. születésnapja előtti nap nézett szembe a halállal, még az öltözőben lett rosszul. Szerencsére csapattársai azonnal segítségért kiáltottak és keresni kezdték a helyszínen szolgálatot teljesítő mentőst is.
A helyszínen ott tartózkodott a szabadnapos Bányász Tamás, aki a Tokaji Mentőállomáson teljesít szolgálatot mentőtechnikusként immár 28 éve és szintén indult a barátaival a fesztiválon a Nagyrozvágyi Öregfiúk csapat színeiben.
Bányász bajtárs miután értesült a vészhelyzetről, habozás nélkül a férfi segítségére sietett. Rögtön megvizsgálta a beteget, aki ekkor már nem lélegzett, ezért azonnal mentőt hívott és megkezdte az újraélesztést és megkérte csapattársait, hogy hozzák ide a közelben kihelyezett félautomata defibrillátort. Kiváló mentésirányító és mentésvezető bajtársaink azonnal riasztották a legközelebbi esetkocsit és mentőhelikoptert, miközben végig vonalban maradtak. A mentők perceken belül helyszínre érkeztek, majd együtt küzdöttek tovább a férfi életéért
- mesélte hivatalos Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.
Az időben megkezdett ellátásnak, illetve a kiemelkedő csapatmunkának és szakmaiságnak köszönhetően a férfi keringése rövidesen visszatért, így végül ellátást követően stabil állapotban szállították kórházba a mentők. A betegnek mielőbbi felépülést kívánunk, szabadnapos bajtársunknak és a mentés minden résztvevőjén szívből gratulálunk!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.