Csoportos életmentésre volt szükség egy sportfesztiválon, majdnem tragédia történt

Csoportos életmentés zajlott egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei sportfesztiválon, ahol egy futballmérkőzés során az egyik játékos hirtelen, minden előjel nélkül összeesett még pályára lépés előtt. A férfi, aki épp 40. születésnapja előtti nap nézett szembe a halállal, még az öltözőben lett rosszul. Szerencsére csapattársai azonnal segítségért kiáltottak és keresni kezdték a helyszínen szolgálatot teljesítő mentőst is.

Csoportos életmentés történt egy sportfesztiválon / Fotó: Gé (Illusztráció)

A helyszínen ott tartózkodott a szabadnapos Bányász Tamás, aki a Tokaji Mentőállomáson teljesít szolgálatot mentőtechnikusként immár 28 éve és szintén indult a barátaival a fesztiválon a Nagyrozvágyi Öregfiúk csapat színeiben.

Bányász bajtárs miután értesült a vészhelyzetről, habozás nélkül a férfi segítségére sietett. Rögtön megvizsgálta a beteget, aki ekkor már nem lélegzett, ezért azonnal mentőt hívott és megkezdte az újraélesztést és megkérte csapattársait, hogy hozzák ide a közelben kihelyezett félautomata defibrillátort. Kiváló mentésirányító és mentésvezető bajtársaink azonnal riasztották a legközelebbi esetkocsit és mentőhelikoptert, miközben végig vonalban maradtak. A mentők perceken belül helyszínre érkeztek, majd együtt küzdöttek tovább a férfi életéért

- mesélte hivatalos Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.

Sikeres életmentés