Hatalmas botrány: a népszerű futárszolgálat így verte át fogyasztóit!

Elképesztő botrányra derült fény, miszerint komoly jogsértéseket állapított meg a Wolt futárszolgálatnál, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szakmai felügyeletével zajló vizsgálat. Az illetékes kormányhivatal a feltárt hiányosságok miatt összesen 200 millió forintos bírságot szabott ki a vállalatra, mivel több ponton megsértették a fogyasztóvédelmi előírásokat.

Elképesztő pénzbírságra számíthat a népszerű futárszolgálat a botrányok után / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Egyre több panasz érkezett a futárszolgálat munkája miatt

A vizsgálat hátterében az áll, hogy az elmúlt időszakban egyre több panasz érkezett az ételkiszállítási szolgáltatásokra, különösen a termékek minőségével és állapotával kapcsolatban. Emiatt rendkívüli ellenőrzések indultak a legnagyobb piaci szereplőkkel szemben. Bár korábban is zajlottak eljárások a szektorban, a mostani vizsgálat újabb hiányosságokat tárt fel.

A Wolt Services Magyarország Kft.-nél kiderült, hogy többször is kiszolgáltak alkohollal és energiaitallal fiatalkorúakat, ami súlyos jogsértésnek minősül. Emellett megtévesztő akciókat hirdettek, mivel a kedvezményesnek feltüntetett árak nem feleltek meg a jogszabályi előírásoknak, a kötelező egységárakat pedig hiányosan tüntették fel. Gondot okozott az is, hogy a vásárlók csak a számla kézhezvételekor tudhatták meg, pontosan mely vállalkozással szerződtek.

A Wolt Magyarország Kft.-nél szintén több hiányosságot talált a hatóság. A fogyasztók elavult panaszkezelési elérhetőségekről kaptak tájékoztatást, ami akadályozta jogaik érvényesítését. Bizonyos termékeknél jogellenesen korlátozták az elállási jogot, a weboldal pedig nem felelt meg az akadálymentesítési követelményeknek. Ráadásul a felhasználók itt sem kaptak előzetes tájékoztatást a platformon értékesítő cégek adatairól.

A két vállalkozás külön eljárás keretében egyenként 100 millió forintos bírságot kapott, így a Wolt összesen 200 millió forintos büntetéssel szembesül. Az ügy azonban folytatódik, mivel élelmiszerbiztonsági és munkavédelmi ellenőrzések is zajlanak. A minisztérium jelezte, hogy minden esetben határozottan fellép a fogyasztói jogok védelmében. -írja a BAON.