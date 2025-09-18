Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Diána névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hatalmas botrány: a népszerű futárszolgálat így verte át fogyasztóit!

futárszolgálat
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 14:53
botránycsalás
Egyre több probléma akad a céggel kapcsolatban.
Amy Mans
A szerző cikkei

Elképesztő botrányra derült fény, miszerint komoly jogsértéseket állapított meg a Wolt futárszolgálatnál, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szakmai felügyeletével zajló vizsgálat. Az illetékes kormányhivatal a feltárt hiányosságok miatt összesen 200 millió forintos bírságot szabott ki a vállalatra, mivel több ponton megsértették a fogyasztóvédelmi előírásokat.

alt=Elképesztő pénzbírságra számíthat a népszerű futárszolgálat a botrányok után
Elképesztő pénzbírságra számíthat a népszerű futárszolgálat a botrányok után / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Egyre több panasz érkezett a futárszolgálat munkája miatt

A vizsgálat hátterében az áll, hogy az elmúlt időszakban egyre több panasz érkezett az ételkiszállítási szolgáltatásokra, különösen a termékek minőségével és állapotával kapcsolatban. Emiatt rendkívüli ellenőrzések indultak a legnagyobb piaci szereplőkkel szemben. Bár korábban is zajlottak eljárások a szektorban, a mostani vizsgálat újabb hiányosságokat tárt fel.

A Wolt Services Magyarország Kft.-nél kiderült, hogy többször is kiszolgáltak alkohollal és energiaitallal fiatalkorúakat, ami súlyos jogsértésnek minősül. Emellett megtévesztő akciókat hirdettek, mivel a kedvezményesnek feltüntetett árak nem feleltek meg a jogszabályi előírásoknak, a kötelező egységárakat pedig hiányosan tüntették fel. Gondot okozott az is, hogy a vásárlók csak a számla kézhezvételekor tudhatták meg, pontosan mely vállalkozással szerződtek.

A Wolt Magyarország Kft.-nél szintén több hiányosságot talált a hatóság. A fogyasztók elavult panaszkezelési elérhetőségekről kaptak tájékoztatást, ami akadályozta jogaik érvényesítését. Bizonyos termékeknél jogellenesen korlátozták az elállási jogot, a weboldal pedig nem felelt meg az akadálymentesítési követelményeknek. Ráadásul a felhasználók itt sem kaptak előzetes tájékoztatást a platformon értékesítő cégek adatairól.

A két vállalkozás külön eljárás keretében egyenként 100 millió forintos bírságot kapott, így a Wolt összesen 200 millió forintos büntetéssel szembesül. Az ügy azonban folytatódik, mivel élelmiszerbiztonsági és munkavédelmi ellenőrzések is zajlanak. A minisztérium jelezte, hogy minden esetben határozottan fellép a fogyasztói jogok védelmében. -írja a BAON.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu