Súlyos riasztás rázta meg a világot: titokzatos mozgást észleltek Csernobil tiltott zónájában

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) legújabb jelentése ismét rávilágított arra, hogy a térségben továbbra is komoly kockázatokkal kell számolni. Míg a Zaporizzsjai Atomerőmű állapotát jelenleg stabilnak minősítik, a csernobili tiltott zónából érkező hírek aggasztóak.

Újra nagy a baj Csernobil körül.

Fotó: - / MTI

A beszámoló szerint a 2024 áprilisa óta hideg leállásban lévő Zaporizzsjai Atomerőmű reaktorainak hűtése továbbra is biztosított. A rendszerek működését talajvízkutak és egy újonnan épített gát támogatja, amely a hűtőtóhoz kapcsolódó hidegvízcsatorna biztonságát hivatott növelni. Bár a reaktorok nem termelnek energiát, a fűtőelemekben keletkező utóhő elvezetése létfontosságú.

Az ügynökség szakértői kiemelték, hogy a katonai tevékenység a térségben folyamatos kockázatot jelent.

Az erőművek környékén rendszeresek a légiriadók, és gyakran észlelnek drónokat a megfigyelési zónákban. Ez a bizonytalanság továbbra is fenyegeti az erőművek biztonságát.

Különösen nyugtalanító, hogy drónokat észleltek a csernobili tiltott zónán belül is, alig öt kilométerre az egykori atomerőműtől. Bár közvetlen találat nem érte a létesítményt, a februári támadás során megsérült szarkofág jelenleg is gyengült állapotban van, így rendkívül sérülékeny. Ez újabb kockázatot jelenthet bármilyen jövőbeli incidens esetén.

A NAÜ összegzése szerint míg a Zaporizzsjai Atomerőmű helyzete egyelőre biztonságosnak tekinthető, Csernobil környékén a drónok felbukkanása fokozódó veszélyt jelez. A tiltott zóna érzékeny infrastruktúrája miatt a helyzet nemzetközi szinten is aggodalomra ad okot.