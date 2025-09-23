Súlyos riasztás rázta meg a világot: titokzatos mozgást észleltek Csernobil tiltott zónájában

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) legújabb jelentése ismét rávilágított arra, hogy a térségben továbbra is komoly kockázatokkal kell számolni. Míg a Zaporizzsjai Atomerőmű állapotát jelenleg stabilnak minősítik, a csernobili tiltott zónából érkező hírek aggasztóak.
A beszámoló szerint a 2024 áprilisa óta hideg leállásban lévő Zaporizzsjai Atomerőmű reaktorainak hűtése továbbra is biztosított. A rendszerek működését talajvízkutak és egy újonnan épített gát támogatja, amely a hűtőtóhoz kapcsolódó hidegvízcsatorna biztonságát hivatott növelni. Bár a reaktorok nem termelnek energiát, a fűtőelemekben keletkező utóhő elvezetése létfontosságú.
Az ügynökség szakértői kiemelték, hogy a katonai tevékenység a térségben folyamatos kockázatot jelent.
Az erőművek környékén rendszeresek a légiriadók, és gyakran észlelnek drónokat a megfigyelési zónákban. Ez a bizonytalanság továbbra is fenyegeti az erőművek biztonságát.
Különösen nyugtalanító, hogy drónokat észleltek a csernobili tiltott zónán belül is, alig öt kilométerre az egykori atomerőműtől. Bár közvetlen találat nem érte a létesítményt, a februári támadás során megsérült szarkofág jelenleg is gyengült állapotban van, így rendkívül sérülékeny. Ez újabb kockázatot jelenthet bármilyen jövőbeli incidens esetén.
A NAÜ összegzése szerint míg a Zaporizzsjai Atomerőmű helyzete egyelőre biztonságosnak tekinthető, Csernobil környékén a drónok felbukkanása fokozódó veszélyt jelez. A tiltott zóna érzékeny infrastruktúrája miatt a helyzet nemzetközi szinten is aggodalomra ad okot.
