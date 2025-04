Az Európai Unió változatlan erővel készül a háborúra

A tervek valószínűleg vegyes reakciót váltanak ki az EU-tagállamokból, amelyek különböző módon érzékelik a fenyegetéseket. Az észak-európai országok élen járnak a vészhelyzeti tervezésben.

A svéd hatóságok azt javasolják, hogy az emberek tartsanak otthon megfelelő mennyiségű vizet, energiadús élelmiszert, takarókat, alternatív fűtést, valamint elemes rádiót.

Norvégia azt tanácsolja az állampolgárainak, hogy nukleáris baleset esetére készletezzenek be nem létfontosságú gyógyszerekből, beleértve a jódtablettákat is. A német háztartásokat arra ösztönözték, hogy saját pincéiket, garázsaikat vagy raktárhelyiségeiket alakítsák át bunkerként való használatra, míg a házépítőknek törvényi kötelezettségük lesz, hogy biztonságos menedéket építsenek be az új otthonokba – ahogy azt Lengyelország már megtette.

Hadja Lahbib, az Európai Bizottság készültségi és válságkezelési biztosa szerint a tagállamoknak kell meghatározniuk, mire van szükségük „a geopolitikai és geostratégiai helyzetük alapján” - írja a The Guardian.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (b) és Kaja Kallas észt miniszterelnök sajtóértekezletre érkezik az Európai Unió brüsszeli csúcstalálkozóján 2024. június 28-án hajnalban. Von der Leyent újraválasztották a bizottság elnökévé, Kallast pedig az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselőjévé választották. Fotó: Olivier Hoslet Forrás: MTI/EPA pool

Az ukrajnai háború hatására szinte minden európai ország növelte a védelmi kiadásait, sokan a NATO által célul kitűzött GDP-arányos két százalék fölé tervezik emelni ráfordításaikat, vagy ezt már meg is tették. Németországban Olaf Scholz kancellár a háború kitörése után bejelentette a „Zeitenwende”, azaz a korszakváltás politikáját: százmilliárd eurós alapot hoztak létre a Bundeswehr gyors fejlesztésére. Erre jelenleg nagy szükségük van, ugyanis Németország hiába gyárt elsőrangú fegyvereket, a két világháborúban játszott szerepük miatt hagyományosan idegenkedtek a haderő nagyobb fejlesztéseitől. A cél azonban világos, Boris Pistorius védelmi miniszter „Kriegstüchtig” („háborúra készen”, „háborús készültség”) seregről beszélt.