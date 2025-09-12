Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Friss hírek érkeztek a Charlie Kirk elleni gyilkosság kapcsán

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 12. 06:07 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 12. 06:10
Fontos bejelentést tettek az ügyben.

Az egész világot megrázta, hogy valaki előadás közben lelőtte Charlie Kirk influenszert. A borzalmas merényletet egy ismeretlen férfi követte el, aki egy ház tetejéről lőtte le fegyverrel a hírességet, és azóta is szökésben van.

Charlie Kirk influenszer Fotó: PATRICK T. FALLON

Az Utah állambeli hatóságok a halálbüntetés kiszabását fogják indítványozni a Charlie Kirk meggyilkolása ügyében – jelentette be Spencer Cox kormányzó.

Az ügyvédeinkkel dolgozunk, minden szükséges anyagot, eskü alatt tett nyilatkozatot előkészítünk, hogy ebben az ügyben halálbüntetést kérhessünk. És ez itt, Utah államban fog megtörténni

– mondta Cox egy sajtótájékoztatón.

A rendőrség egyelőre nem vett őrizetbe gyanúsítottat, ugyanakkor a nyomozás során több mint 7 000 bejelentés és tipp érkezett, ami Cox szerint „a legtöbb digitális bejelentés, amit az FBI a 2013-as bostoni maraton robbantása óta kapott” - számol be róla a CBS News.

 

