Friss hírek érkeztek a Charlie Kirk elleni gyilkosság kapcsán

Az egész világot megrázta, hogy valaki előadás közben lelőtte Charlie Kirk influenszert. A borzalmas merényletet egy ismeretlen férfi követte el, aki egy ház tetejéről lőtte le fegyverrel a hírességet, és azóta is szökésben van.

Charlie Kirk influenszer Fotó: PATRICK T. FALLON

Az Utah állambeli hatóságok a halálbüntetés kiszabását fogják indítványozni a Charlie Kirk meggyilkolása ügyében – jelentette be Spencer Cox kormányzó.

Az ügyvédeinkkel dolgozunk, minden szükséges anyagot, eskü alatt tett nyilatkozatot előkészítünk, hogy ebben az ügyben halálbüntetést kérhessünk. És ez itt, Utah államban fog megtörténni

– mondta Cox egy sajtótájékoztatón.

A rendőrség egyelőre nem vett őrizetbe gyanúsítottat, ugyanakkor a nyomozás során több mint 7 000 bejelentés és tipp érkezett, ami Cox szerint „a legtöbb digitális bejelentés, amit az FBI a 2013-as bostoni maraton robbantása óta kapott” - számol be róla a CBS News.