Jusztina névnapja

Diákokkal teli busz balesetezett, azonnal riasztani kellett a mentőket

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 07:25
A járművön összesen 33-an utaztak.
Diákokkal teli busz balesetezett az autópályán Southampton közelében. A baleset azok után következett be, hogy a sofőr lesodródott az útról az M27-esen, majd a pálya melletti árokba hajtott. A járművön 29 középiskolás diák és négy tanár utazott. A fiatalok ugyan szerencsére sértetlenül megúszták a történteket, azonban egy tanár lábsérülést, míg a sofőr kisebb sérüléseket szenvedett. A helyszínt a balesetet követően ellepték a hatóságok, az utat lezárták a mentés idejére.

Diákokkal teli busz balesetezett / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A balesetben csak busz volt érintett

Egy iskolai busz, amely a bristoli térségből indult, letért a déli irányú pályatestről, és árokba hajtott. Úgy tudjuk, 33 utas volt a buszon: 29 diák, akik sértetlenek maradtak, és négy tanár, közülük egy könnyebb lábsérülést szenvedett, őt a helyszínen ellátták. Az iskola értesítést kapott, és minden szülőt tájékoztattunk. A sofőr kisebb sérüléseket szenvedett. A mentőszolgálatok a helyszínen vannak, hogy segítsék a jármű kiemelését

- adott ki közleményt a történteket követően a helyi rendőrség a szeptember 26-ai balesetet követően, írja a DailyStar.

 

 

