Meghökkentő jelenetek: őrjöngve törte be a kamion ablakát az autópálya kellős közepén egy férfi - Videó

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 16:05
Az M3-as autópályán történt az elképesztő incidens. Az autós betörte a kamion ablakát, majd elhajtott a helyszínről.
Megdöbbentő videót osztottak meg a bpiautosok.hu oldalon. Bár az eset előzményeit nem tudni az incidens elképesztő és egyben minden bizonnyal sokkolta az arra autózókat, amikor egy kamion ablakát betörte egy autós.

Kamion ablakát törte be egy autós Fotó: Forrás: Freepik.com

Egy kamion ablakát betörte, kikelt magából az autós

A történtek láttán lesokkolódhattak az eset szemtanúi, ilyen nem mindennap történik a pályán.

A videón jól látszik, hogy a személyautó sofőrje sorozatos szabálytalanságokkal a kamion elé kerül, ezzel megállásra kényszerítve a mögötte haladó járműveket

- idézi a szon.hu a videó alá írt megjegyzést.

A portál cikke is írja, hogy az ilyen cselekedete egy autópálya kellős közepén a forgalomban, óriási veszélyt jelentenek. Pár pillanat és balesethez vagy hosszú távú következményekhez juttathat egyetlen felelőtlen döntés. A felelős biztonságos vezetés az elsődleges.

 

