Mentőket kellett riasztani az iskolába: rosszul lett egy diák

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 20:05
Az iskolaőrnek is komoly szerepe volt az életmentésben.
A szerző cikkei

Megrázó jelenetek játszódtak le egy középiskola felnőttképzési tanfolyamán Salgótarjánban, amikor egy fiatal hallgató hirtelen rosszul lett az előadás közben szeptember 22-én. A diák segítésére egy salgótarjáni iskolaőr sietett.

Fotó: Gé

Az iskolaőr azonnal cselekedett

Az esetről a Nógrád vármegyei rendőrség számolt be részletesen a közösségi oldalán. Mint írták az oktató azonnal segítséget kért az iskolában szolgálatot teljesítő T. Bernadett iskolaőrtől, aki nem habozott cselekedni. A nő azonnal hívta a 112-es segélyhívót, valamint a diszpécser utasításait követve megvizsgálta a diák életfunkcióit, hogy biztosítsa annak állapotát a mentők megérkezéséig.

A gyors helyzetfelismerés és a szakszerű beavatkozás kulcsfontosságú volt. Bernadett a mentők kiérkezéséig folyamatosan felügyelte a beteget, majd aktívan segédkezett az ellátásában, szakszerű intézkedésének köszönhetően a diák tehát időben kapott életmentő segítséget. A fiatalembert végül a mentők kórházba szállították további kivizsgálás céljából - írja a nool.hu.

 

