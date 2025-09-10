Szentkirályi Alexandra: Karácsony Gergely és a Tisza százezrek megélhetését sodorja veszélybe

Karácsony és a TISZA városvezetése nem büntethet, nem zsarolhat és nem veszélyeztethet több millió embert a saját politikai kudarcai miatt. Ez egész egyszerűen elfogadhatatlan. Budapestnek működnie kell, ez mindenki érdeke, ezt akarjuk mi is és a kormány is ezért dolgozik. Karácsony Gergely hagyja abba az esztelen fenyegetőzést, viselkedjen főpolgármesterként, és keressünk közös és hosszútávú megoldást a főváros pénzügyi helyzetére