Szentkirályi Alexandra: Karácsony Gergely és a Tisza százezrek megélhetését sodorja veszélybe

,,Hetekre is leállítaná a főváros a BKV-t!" – írja Szentkirályi Alexandra legfrissebb Facebook videójában. A Fidesz budapesti elnöke szerint a főpolgármester elpazarolta a budapestiek pénzét, most pedig a kormányra mutogat. Karácsony Gergely a budapestieket használja pajzsként, hogy kimenekítse magát a saját rossz döntései következményeiből a politikus szerint.
Ez zsarolás. Miközben az elmúlt hetek busztüzei megmutatták, hogy a főpolgármester már a buszokon sem tudja garantálni az utasok biztonságát, most még beláthatatlan idejű BKV-leállással is fenyeget, amivel mesterséges „politikai válságot” akar előidézni. De mi lesz azokkal, akiknek létfontosságú a napi BKV-közlekedés? Budapestnek működnie kell! A főpolgármester nem korlátozhatja saját kénye-kedve szerint a budapestiek szabad mozgását, ez politikai terrorizmus!
– fogalmaz bejegyzésében.
Karácsony és a TISZA városvezetése nem büntethet, nem zsarolhat és nem veszélyeztethet több millió embert a saját politikai kudarcai miatt. Ez egész egyszerűen elfogadhatatlan. Budapestnek működnie kell, ez mindenki érdeke, ezt akarjuk mi is és a kormány is ezért dolgozik. Karácsony Gergely hagyja abba az esztelen fenyegetőzést, viselkedjen főpolgármesterként, és keressünk közös és hosszútávú megoldást a főváros pénzügyi helyzetére
– közölte Szentkirályi Alexandra a videóban.
