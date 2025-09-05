Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Kiakadtak az anyukára: kint hagyta az utcán a 3 éves kisfiát, csúnya baleset történt, amíg vásárolgatott

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 05. 13:06
Akár tragédia is lehetett volna az elképesztő felelőtlenségből.
Baleset áldozata lett az a hároméves dombegyházi kisfiú, akit édesanya teljesen egyedül hagyott, míg ő vásárolni ment. A gyermek felügyelet híján nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, miután körültekintés nélkül átkelt az út túloldalán lévő buszmegálló felé, és ez alatt nekiszaladt egy szabályosan közlekedő személykocsinak. A sofőr a balesetet már nem tudta elkerülni.

Felügyelet nélkül hagyta nyílt utcán a fiát / Fotó: Police.hu (Illusztráció)

A baleset miatt az anya ellen eljárás indult, a Battonyai Járási Ügyészség pedig ezt követően vádat emelt ellene akaratnyilvánításra képtelen személy sérelmére, gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés miatt.

Az ügyészség vádiratában próbára bocsátásra tett indítványt a 25 éves, büntetlen előéletű, dombegyházi nővel szemben, majd indítványt tett arra is, hogy a bíróság a próbára bocsátás tartamára rendelje el a nő pártfogó felügyeletét, valamint kötelezze őt a nyomozás során felmerült, több mint 120 ezer forintos bűnügyi költség megfizetésére

- írja a Beol.

 

