AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
28°C Székesfehérvár

Klára névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Országos veszélyre figyelmeztetnek a magyar mentők

Országos Mentőszolgálat
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 19:05
ellenségkullancs
Erről jobb, ha mindenki értesül!
K. C.
A szerző cikkei

„Le a kullancsokkal!” - jelentette ki határozottan az Országos Mentőszolgálat.

kullancs, kullancs csípés, kullancs eltávolítása
Mutatjuk, hogyan távolítsd el szakszerűen a kullancsot
Fotó: nechaevkon / Shutterstock

Kathy Zsolt a nyári időszak egyik legnagyobb ellenségéről: a kullancs okozta veszélyről adott tájékoztatást.

Részletesen kitért arra, mit kell tenni kullancscsípés esetén, milyen veszélyei vannak a helytelen eltávolításnak és arra is felhívta a magyarok figyelmét miként lehet felismerni a Lyme-kórt.

A videóból minden kiderül, nem szabad kihagyni!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu