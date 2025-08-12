Országos veszélyre figyelmeztetnek a magyar mentők

„Le a kullancsokkal!” - jelentette ki határozottan az Országos Mentőszolgálat.
Kathy Zsolt a nyári időszak egyik legnagyobb ellenségéről: a kullancs okozta veszélyről adott tájékoztatást.
Részletesen kitért arra, mit kell tenni kullancscsípés esetén, milyen veszélyei vannak a helytelen eltávolításnak és arra is felhívta a magyarok figyelmét miként lehet felismerni a Lyme-kórt.
A videóból minden kiderül, nem szabad kihagyni!
