Pár másodpercen múlt: újraélesztettek a rendőrök Miskolcon

A Készenléti Rendőrség miskolci osztály járőrei augusztus 12-én délután egy földön fekvő férfira figyeltek el. A rendőrök azonnal odaszaladtak hozzá, és látták, hogy eszméletlen, rángatózik, az orra vérzik - írja a police.hu

Miskolci rendőrök élesztették újra a szívrohamot kapott férfit

Fotó: Tóth Imre TI (képünk illusztráció)

Az egyikük értesítette a mentőket, míg a másik három járőr azonnal stabil oldalfekvésbe helyezte a férfit, az arca és a szája is lilulni kezdett, és az oxigénhiány miatt már nem mutatott életjeleket. Egyikük megkezdte a mellkaskompressziót.

Mikor a mentők odaértek, defibrillátort és automata mellkaskompresszió gépet alkalmaztak, mivel a férfi még továbbra sem mutatott életjeleket. A perceken át tartó küzdelemnek köszönhetően az újraélesztés sikeres volt.

Mint azt a mentőtiszt elmondta, életmentő volt a kiérkezésükig tartó mellkaskompresszió. Ha a készenléti rendőrök nem kezdik meg az újraélesztést, a férfit valószínűleg nem tudták volna megmenteni, tekintve, hogy a tűnetek alapján szívrohamot kapott.

A beteget stabil állapotban szállították a mentők kórházba.