Három bűvös szó miatt süllyedt el a Titan, a Titanic roncsának közelében

A halálos ítélet receptje három szó: a hatalom, az önzés és a pénz – ezek okozták a Titan tragédiáját

Rush előkelő család sarja volt, őseit egészen az államalapításig vissza lehet követni. Űrhajózási mérnöki szakon szerzett diplomát, saját repülőgépet és tengeralattjárót épített és vezetett, kockázati tőke befektető lett, és feleségül vette a Titanicon elhunyt egyik házaspár ükunokáját.

Rush 2009-ben alapította az OceanGate-et, majd később elkezdett dolgozni egy szénszálas tengeralattjáró tervezésén, amely könnyebb és olcsóbb is megépíteni, mint a hagyományos titánból vagy acélból készült változatot. Rush próbálta a költségeket alacsonyan tartani, ugyanis később az is kiderült, hogy a férfi állandó pénzügyi gondokkal küzdött.

Bár sok kritika érte találmányát, mondván, hogy a szénszálas verzió nem tud ellenállni az óceán mélyén uralkodó szélsőséges nyomásnak, de ő továbbra is hitt benne.

A Titan névre keresztelt tengeralattjárót végül elkezdték megépíteni. Érdekes a névválasztás, titánból ugyanis csak az úgynevezett ‘végdugók’ készültek, amiket speciális ragasztókkal rögzítettek a hajótesthez. A folyamatnál lévő szemtanúk úgy nyilatkoztak, hogy teljesen megdöbbentek ezen a technikán. Senki nem ellenőrizte, hogy a ragasztás megfelelő-e. Sőt, a tengeralattjáró elkészülte után Rush nem volt hajlandó biztonsági ellenőrzésnek alávetni a hajót, amit normál esetben független ügynökségek szoktak végezni. A Titan fejlesztése során a fedélzeti riasztórendszer aggasztó jeleket észlelt: a szénszálak repedésének hangjait, ami valószínűleg gyengítette a hajótest szerkezetét.

A Titanic több mint 1500 ember hullámsírja. Ide indultak a Titan utasai

Fotó: Forrás: Oceangate.com

2021-ben a Titan elindult első útjára. Aki részt akart venni az expedicióban, attól hatalmas összeget kért el Rush. Az utasokat úgy tüntették fel, mint “missziós szakértők”, azért, hogy az utasok legénységnek tűnjenek – mondta Jason Neubauer, a parti őrség tagja, aki nyugdíjba készülve vállalta a Titan-kutatás vezetését.

A szénszálak repedéseit egyre gyakrabban jelezte a rendszer, 2022-ben az egyik merülés során már olyan hangosak voltak, hogy Neubauer szerint azokat a vízfelszínről is hallotta a legénység.

Ezek az esetek azonban soha nem vizsgálták ki, mert Rush szerint ez drága lett volna.