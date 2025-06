/Ez okoz most némi megnyugvást a Titan-tragédia özvegyének, aki egy szempillantás alatt veszítette el a férjét és a fiát

2023. június 18-án robbant fel az a merülőhajó, amely a Titanic roncsaihoz tartott, az egész világ végignézte a tragédiát – írja a People.

Egy szempillantás alatt veszítette el férjét és fiát – megszólalt a Titan-tragédia özvegye

Fotó: Facebook/OceanGate Expeditions/ C_LP_2018/Becky Schott

Christine Dawood egy szempillantás alatt veszítette el férjét, a 48 éves Shahzada Dawoodot és 19 éves fiát, Sulemant. A nő most, a tragédia második évfordulóján, a „Implosion: The Titan Sub Disaster” című dokumentumfilmben szólal meg először részletesen.

Bár az amerikai parti őrség várhatóan idén teszi közzé a nyomozás eredményeit, Dawood elmondta: semmi sem adhatja vissza szeretteit. Hozzátette, bármi is lesz a vizsgálat végeredménye, az otthonukban továbbra is üresen maradnak a szobák.

Soha nem fognak visszajönni. A hangjuk és az emlékeik is a házban vannak.

A Dawood családon kívül több embert is érintett a tragédia, köztük egy brit milliárdos, egy francia búvár és Titanic-szakértő életét is követelte az eset.

Dawood bevallotta: az eredeti terv az volt, hogy ő maga vesz részt a merülésen férjével, de az utolsó pillanatban engedte, hogy a fiuk, Suleman menjen helyette, mivel a fiú nagyon vágyott az élményre. Ő és 17 éves lánya, Alina egy kísérőhajón tartózkodtak, amikor megszakadt a kommunikáció a Titannal.

Bár a nő mélységesen szomorú családja sorsa miatt, annál jobban dühíti a felelősök arroganciája. Kiemelte: a Titanic is az arrogancia és az elhanyagolt biztonsági előírások miatt süllyedt el, és most a történelem ismétli önmagát.

Egyetlen parti őr szavai adtak számára némi megnyugvást: azt mondta, nem hibáztathatja magát, hiszen nem tudhatta előre, mi fog történni. Christine Dawood abban reménykedik, hogy a nyomozás eredménye segíthet majd változást hozni. Ha máshol nem, a valósághoz való viszonyában.