Pusztító égi jelenséget örökítettek meg Magyarország felett - Fotó!

Július 25-én késő délután szupercella vonult át Jász-Nagykun-Szolnok vármegyén. A pusztító égi jelenséget Kunmadaras fölött örökítették meg.

A szupercella Kunmadarasnál Fotó: Facebook/MetKép

„Nagyon ijesztő látvány volt”

A MetKép, érdekes meteorológiai jelenségekkel foglalkozó Facebook-csoportba felkerült a szupercelláról készült kép és nagy sikert aratott a természetkedvelők körében.

Észrevettem, hogy sötétebb lett, kinéztem az ablakon és láttam ezt a nagy sötét felhőt. Nagyon ijesztő látvány volt, nem sokkal később pedig hatalmas szél söpört végig a kerten és szakadni kezdett az eső. Legalább jött egy ki lehűlés is

- számolt be egy kunmadarasi nő.

Mi az a szupercella?

A felhők zivatarláncokba rendeződhetnek, amikor egy forró, meleg periódust egy markáns hidegfront szakít meg. A zivatarláncok szabályosan rendezett viharfelhők, amelyek akár több kilométer hosszúságúak is lehetnek. Ezekben a láncokban kialakulhatnak fejlett zivatarfelhők is, amelyeket szupercellának nevezünk. A szupercella hevesebb, mint egy átlagos cella vagy zivatarfelhő, mert a szupercellából akár 2 centiméteres, vagy nagyobb jég is hullhat, akár 100 kilométer per órás széllökés is lehetséges, valamint a villámok száma percenként meghaladhatja a 80 ezer kisülést. Egy szupercellából akár tornádó is kialakulhat, bár ez Magyarországon elég ritka.