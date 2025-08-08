A Sziget Fesztivál rendőreinek köszönheti az életét egy újszülött

A Sziget Fesztivál biztosításán dolgozó két rendőr, Szunyogh Márk törzsőrmester és Eszlári Dóra őrmester váratlan, de annál emlékezetesebb feladatot kapott. A Margit híd budai hídfőjénél teljesítettek szolgálatot, amikor egy kétségbeesett, harmincas éveiben járó férfi rohant hozzájuk segítségért.
A férfi tájékoztatta a rendőröket, hogy felesége – aki a terhessége 35. hetében járt – az autóban várakozik, erős fájásokkal és komoly vérzéssel. A szülés bármelyik pillanatban megindulhatott. A járőrök habozás nélkül cselekedtek: szolgálati autójukba ültették a leendő szülőket, bekapcsolták a szirénát, és rendőri felvezetéssel percek alatt a legközelebbi kórházba szállították őket.
Ott sem engedték el a kismama kezét – egészen a szülészetig kísérték, és mellette maradtak, amíg a szülészorvos át nem vette az ellátását. A gyors reagálásnak és az önzetlen segítségnek is köszönhető, hogy röviddel ezután egy egészséges kisbaba látta meg a napvilágot – olvasható az Origo oldalán.
Az édesanya és a gyermek is jó egészségnek örvend.
BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság hivatalos Facebook-oldalán osztotta meg a megható történetet!
