Titkos hely a Szigeten: a bulizók egymást lökdösték a fotóért – Videó

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 11. 20:20
Nem akármilyen bulit csaphattak Európa egyik legnagyobb fesztiválján a partizók. Akik az idei Sziget fesztiválra jegyet váltottak, ők nemcsak a színpadok körül csápolhattak. Óriási volt a partihangulat, amit a szervezők egy meglepetéssel is megfejeltek. Ezt látnod kell!
Utolsó napjához ért a Sziget fesztivál augusztus 11-ével, és emlékekből garantáltan nem lesz hiánya senkinek. Különösen azoknak, akik a Paradox szekció felé tévedtek. A fesztiválozókat egy olyan apró viccel blöffölték meg, amire garantáltan senki nem számított.

A Sziget fesztiválon egy meglepetéshely várta a bulizókat / Fotó: Gáll Regina /  Bors

Meglepetéshely a Szigeten

A szervezők szabadjára engedték a fantáziájukat, az már biztos! A Sziget fesztivál 2025-ös szezonjában rodeótól a tűzzsonglőrködésen át a vécébulizásig volt minden. Szó szerint! Aki nemcsak a világsztárok, Shawn Mendes vagy mondjuk Nelly Furtado miatt lépték át a fesztiválküszöböt és szemfülesek voltak, egy plusz meglepetés is várta őket. Igazi partihelyet alakítottak ki, de nem úgy, ahogy gondolnád: a meglepetéshely több toi toi vécé volt, és aki oda benyitott, széles mosollyal csukta magára az ajtót.

A Sziget fesztiválon nem minden az volt, aminek látszott. Oda és vissza voltak a parti-sminkes helytől: négy mobilvécét helyeztek ki, rajta egy logóval, hogy ez bizony nem igazi mosdó. Mégis sokan bedőltek, döbbenet pedig volt miatta rendesen.

Felirattal figyelmeztették a fesztiválozókat, hogy nem toalettet rejt a mobilvécé. Volt meglepetés miatta... / Fotó: Gáll Regina / Bors

Akinek gyorsan kellett dolgát végeznie, elsőre nagyot nézett: a toi toi-ok nem mosdóként üzemeltek – hanem partihelyként! Az apró fülkék napközben és este is nagy sikert arattak, hiszen feltuningolták őket rendesen: fényekkel és tükrökkel, diszkós, dívás és sakkozós fülkékben lehetett fotószkodni.

Bulihelyet rejtett a mosdó /Fotó: Gáll Regina / Bors

„Kis magánparti”

Gina nappal az elsők között szúrta ki magának a helyet. Mivel nagy volt az érdeklődés a látványos mosdók iránt, ő és a társa is megnézték, szó szerint leesett tőle az álluk.

Itt lehet a legjobb szelfiket készíteni! Ez a vécé csodálatos, teljesen kis dívás. Vannak pompomok, meg minden. Mondjuk mosdózásra abszolút nem alkalmas, de hogyha sminkelni szeretnél vagy kicsit megigazítani mindenedet, akár jó is lehet!

– nyilatkozta a Borsnak a magyar nő.

Gina odáig volt a fülkékért / Fotó: Gáll Regina / Bors

Janka a párjával nyitott be a fülkékbe, és kezdtek szelfizni.

- Kis elrejtett, privát, nagyon édes. Barátaimmal páran beállunk ide, kis magánparti – mondta boldogan Janka.

Este is óriási volt az érdeklődés a kamu vécékért /  Fotó: Erdei Róbert Arnold / Bors

Nemcsak nappal, éjjel is hatalmas népszerűsége volt a helynek. A fesztiválozók egymásnak adtak a kilincseket. Mutatjuk erről a Bors videóját!

 

