Árak a Sziget Fesztiválon: Ennyibe kerül a sör, az üdítő és a hamburger

Már javában gyűlnek a trendi ruházatba bújt fesztiválozók, a sátorhelyekre. A bejáratoknál most is ellenőrzik az érkezők csomagjait. A napijegyek, heti jegyek ára mellett bizony azzal is kell számolnunk, hogy napközben jóllakhassunk, vagy az éjszakai élet mámorából hörpintsünk. A Dreher sörökhöz például kifejezetten kedvezően juthatunk hozzá. Mennyibe is fog kerülni ez nekünk? Mutatjuk a Sziget Fesztivál idei árait!

A Sziget Fesztivál idén kedvezően osztja a söröket a résztvevőknek Fotó: MATE KRISZTIAN

1500 Ft-os steakburgonya, 6490 Ft-os BBQ marha tál - Ennyibe fog kerülni a Sziget Fesztivál

Milyenek is a büfé árak? A több mint 100 ezer forintos bérlet (VIP bérlet esetén 210 ezer) vagy a közel 34 ezer forintos napijegy mellett arra is figyelnünk kell, hogy a napi ételadagot és a kívánatos alkoholt beszerezzük. Aki mondjuk közel lakik a fesztiválhoz, könnyen megoldhatja ezt otthonról hozott ételekkel, az alkoholt viszont csak a fesztivál területén szerezhetjük be.

Sok büfé ugyan nincs még nyitva, de bizonyos termékekről már elérhetőek az árak. Talán a legtöbb embert az érdekel, hogy a sör mennyibe fog kerülni. 2025-ben ugyanannyi lesz, mint 2024-ben, azaz a csapolt Dreher 1730 Ft-ba, a dobozos pedig 1930 Ft-ba fog kerülni.

További jó hír, hogy a budget food koncepciót is megtartják, azaz minden gasztrohelyszín köteles legalább egy olyan főételt kínálni, ami nem kerülhet többe 3500 Ft-nál. Az ételudvarokban idén még nagyobb hangsúly lesz azon is, hogy bőséges kínálat legyen mentes és vegán opciókból is. A vega szendvics például 4 490 Ft-ért vehető meg.

Az értékmegőrző egy ilyen forgalmas helyen fontos szolgáltatás, hiszen nem csak jó szándékú emberek járnak a fesztiválon. Jó ilyenkor biztos elyen tudnunk a fontos tartozékainkat. Az érték mérete, valamint a megőrzés időtartama alapján szabják az árakat, az alábbi módon;

3 óra 12 óra 24 óra S 1350 Ft 1800 Ft 3300 Ft M 1800 Ft 2100 Ft 3800 Ft L 2550 Ft 3000 Ft 5400 Ft Töltés 600 Ft 800 Ft 1000 Ft

A BBQ szendivcsek ára 3990-5990 Ft között mozog, a BBQ kolbász kis méretben 3200, nagyban pedig 3900 Ft-ért kapható. Az egyes koktélok ára 1990 Ft-tól 23 990 Ft-ig terjed, a minőségüktől és a méretüktől függően.

Ha esetleg koktélt vagy shot-ot vennénk, ezek közül választhatunk Fotó: MATE KRISZTIAN

Ha megállnánk egy kávéra, legolcsóbban 1300 Ft-ért, legdrágábban 2600 Ft-ért juthatunk hozzá. Az alábbi képen jól látható, a szélesnek nyugodtan mondható választék.