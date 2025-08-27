Riadalom a levegőben: percekkel a felszállás után vissza kellett fordulnia a gépnek

Egy Ballina felé tartó Jetstar-járat kénytelen volt műszaki hiba miatt visszafordulni, néhány perccel azután, hogy felszállt Melbourne-ből.

Váratlan műszaki hiba miatt fordult vissza a repülőgép felszállás után percekkel. (Képünk illusztráció) Fotó: AFP / AFP

A JQ464-es járat helyi idő szerint szerdán 13:40-kor indult a Tullamarine repülőtérről, mielőtt vissza kellett fordulnia. A gép egy várakozó körrepülést hajtott végre, majd 14:25-kor landolt.

A fedélzeten egy kisebb hibát azonosítottak, és elővigyázatosságból visszairányították a repülőt. Úgy tudni, az egyik szárny fékszárnyával volt probléma, amelynek nem volt hatása a repülésre.

A repülőgép probléma nélkül landolt, és minden utas biztonságosan leszállt, akiket végül egy új járatra helyezték át, amely a tervek szerint 16:00 előtt indul - írta a Daily Mail.