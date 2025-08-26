Kényszerleszállást hajtott végre egy repülőgép: dermesztő, ami a levegőben történt

Egy több mint 300 emberrel teli repülő kényszerleszállást hajtott végre Oroszországban, miután a levegőben a gép hajtóműve meghibásodott.
Az Air China londoni Heathrow-ról Pekingbe tartó gépe kényszerleszállást hajtott végre Nizhnevartovsk olajvárosban. A felvételek megörökítették, ahogy a Boeing 777-es az orosz település kifutópályáján gurul – ami az utóbbi időben ritka látvány Nagy-Britanniából induló járatoknál.
A gép hétfő este 22:43-kor szállt fel Heathrow-ról, mielőtt kényszerleszállást hajtott volna végre. Egyelőre nem világos, hogy hány brit állampolgár ült a repülő fedélzetén, a gépen összesen 311 utas és személyzet tartózkodott. A repülőtéri személyzet igyekezett kezelni a hirtelen érkezést.
A repülőtéri szolgálatok fokozott készültségben voltak. Nem minden évben érkezik ilyen járat az Egyesült Királyságból Nyizsnyevartovszkba. De gyorsan felkészültek – azonnal hoztak egy megfelelő beszállórámpát a géphez. Hogy mi történik ezután, az még nem ismert
- mondta egy szemtanú a Baza orosz lapnak.
Azt egyelőre nem tudni, hogy az utasok hol szállnak meg. Az Urali Közlekedési Ügyészség azóta megerősítette, hogy valóban kényszerleszállást hajtott végre az Air China járata - írja a The Sun.
