Megoldódott a Stonehenge titka: a csillagokban van a válasz!

Stonehenge kétségtelenül a világ egyik legmisztikusabb helye. Hatalmas kövek állnak szabályos körben, senki sem tudja pontosan, hogyan kerültek oda, és főleg: mi célból. Az évek során volt már csillagászati megfigyelőhely, temetkezési hely, sőt, egyesek szerint földönkívüliek leszállópályája is. De most egy sokat idézett régészeti tanulmány új szemszögből közelíti meg a rejtélyt és ha igazuk van, minden eddigi elképzelésünk megdőlhet.

Sok elmélet látott már napvilágot a Stonehenge építésével, és építtetőivel kapcsolatban

Fotó: robertharding via AFP / AFP

Stonehenge titka: egy monumentális projekt

Stonehenge a világ egyik legismertebb és legrejtélyesebb építménye és lehet, hogy most végre megértettük, miért készült. Egy régészeti tanulmány szerint ugyanis nem egyszerűen szertartási hely vagy ősi naptár volt. Sokkal inkább egy olyan közösségi vállalkozás, amely az egész sziget lakóit mozgósította, és ezzel politikai és társadalmi célokat is szolgált.

A több tonnás köveket nem helyben bányászták, némelyik Dél-Walesből, az oltárkő pedig valószínűleg Skóciából érkezett. Ez utóbbi több mint 700 kilométeres távolságot jelent. Kézi erővel, csónakokon, szánkókon, kötelekkel szállították. Az egész folyamat akár nyolc hónapig is eltarthatott.

Több mint vallás: szimbolikus egység a kövekben

Stonehenge különlegessége nem csak abban rejlik, hogy gigantikus kövekből áll, hanem abban is, hogy minden egyes darabja valahonnan máshonnan származik. A tudósok szerint ez tudatos döntés lehetett: így akarták megjeleníteni, hogy a sziget különböző népei, akik különböző nyelvet beszéltek és eltérő szokásaik voltak, képesek együtt létrehozni valamit. Ez a gondolat új értelmet ad az építménynek. Nemcsak az ősök vagy az istenek előtti tisztelgés volt, hanem az egység, az összetartozás szimbóluma.

A Stonehenge ritkán ennyire kihalt, sokan zarándokolnak el az ősi kőkörhöz, a napfordulókat pedig tömegek ünneplik

Fotó: AFP / AFP

Ünnep, közös munka, lakoma?

A tanulmány azt is felveti, hogy a több hónapos kőszállítás és építkezés nemcsak fizikai munka volt. Az út során megállók, közös étkezések, rituálék is lehettek, egyfajta mozgó ünnepségsorozat, ami közösségi élménnyé tette a vállalkozást. Az emberek nem csak dolgoztak, hanem ünnepeltek is.

Napfordulóhoz igazították

Aki Stonehenge közepén áll, ma is láthatja, ahogy a téli napforduló napján a Nap pontosan a kövek között nyugszik le. Ez régóta ismert tény, és sokan úgy gondolták, hogy ez volt az építmény elsődleges célja. A mostani értelmezés szerint azonban ez inkább egy díszítő elem lehetett, a valódi cél az emberek összehozása volt. Az, hogy együtt hozzanak létre valami olyat, ami túlmutat a hétköznapokon, és még évszázadokkal később is beszélnek róla.