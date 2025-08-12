Amikor elnémul a Nap: Ez lehet a nukleáris apokalipszis forgatókönyve, milliárdok halhatnak éhen

Amerikai kutatók megrázó részleteket tártak fel arról, mi történne a Földdel egy világméretű nukleáris háború után – és a kép, amit festenek, egyszerre hátborzongató és reménytelen.

Közeleg a nukleáris apokalipszis?

Fotó: Forrás: Shutterstock/CI Photos

A Penn State Egyetem tudósai szerint egy nukleáris tél következményei nyolc évig is tarthatnának, milliárdokat taszítva éhhalálba. A „nukleáris tél” kifejezés azokra a szélsőséges környezeti viszonyokra utal, amelyek egy nukleáris támadás, vagy globális atomháború után alakulnának ki.

A következmény: hirtelen beköszöntő fagyos hőmérséklet, a termés teljes pusztulása, tömeges éhezés és halál. A tudósok szerint a legfontosabb gabonanövényünk, a kukorica – amely a világ lakosságának alapélelmiszere és az állattenyésztés kulcstápláléka – egyszerűen nem tudna kikelni a napfény és a meleg hiánya miatt. És ha a kukorica elbukik, a többi fő élelmiszernövény, mint a rizs vagy a búza is vele pusztul.

A kutatók számítógépes modellekkel szimulálták, mi történne a világ 38 572 pontján hat különböző, eltérő súlyosságú nukleáris konfliktus forgatókönyvében. A legkisebb, „csak” 5 millió tonna kormot az égbe juttató háború is 7%-kal csökkentené a globális kukoricatermést. Egy teljes, világszintű nukleáris háború, amely 165 millió tonna kormot pumpálna az atmoszférába, 80%-os terméscsökkenést okozna – ez totális összeomlást jelentene az élelmiszerellátásban.

A szakértők szerint az emberek kénytelenek lennének visszatérni a „primitív” mezőgazdasági módszerekhez, helyi kertekben vagy kis parcellákon termelve élelmet. Még a hidegtűrő növények, mint a burgonya sem garantálnák a túlélést, hiszen maghoz, gumóhoz sem biztos, hogy hozzá lehetne jutni.

A tanulmány kegyetlen konklúziója:

A nukleáris háborúk felfoghatatlan élet- és genetikai erőforrás-veszteséget okoznak, és egy hosszan tartó nukleáris telet, amely évekig csökkenti a mezőgazdasági területeket és termelékenységet.

Egy nukleáris tél túlélése nemcsak technikai, hanem civilizációs kihívás lenne – és a tudósok szerint az egyetlen igazi esélyünk az, ha soha nem engedjük, hogy bekövetkezzen, írja a Daily Mail.