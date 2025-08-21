Az augusztus 20-ai kánikula után úgy tűnik, tényleg megérkezhet az ősz, legalábbis az időjárás egyre inkább ezt sugallja. A következő napokban fokozatos lehűlésre számíthatunk.

Máris itt az ősz? Fokozatosan romlik az időjárás (Fotó: Köpönyeg.hu)

Csütörtökön viharos fordulattal indul a nap: az ország minden részén várhatók záporok, zivatarok, akár jégeső is lehet. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, a hőmérséklet pedig 24 és 34 fok között alakul.

Pénteken már kevesebb viharra kell számítani, de a gomolyfelhők továbbra is velünk maradnak, elszórtan eső is előfordulhat. A hőmérséklet visszaesik, 20–25 fokos maximumokra számíthatunk.

Szombaton már nem valószínű csapadék, csak gomolyfelhős égbolt kíséri a napot. Reggel még hűvös lesz, mindössze 14 fok körül, de délutánra 25 fokig is felmelegedhet a levegő.

Vasárnap hasonló időre készülhetünk ugyanis a reggeli 10 fok után délutánra 26 fok körüli csúcshőmérséklet várható, gomolyfelhős, de szárazabb idővel zárjuk a hetet - írja a Köpönyeg.hu.