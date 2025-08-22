Nem sokon múlt a tragédia, a felszállás után lobbant lángra egy repülőgép

Hatalmas tűzgolyót rögzítettek egy felvételen, miután a malajziai légierő által üzemeltetett Boeing F/A-18D Hornet a felszállás után lezuhant és lángra lobbant.

Az égő repülőgépből mindkét pilóta időben ki tudott ugrani. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

A fedélzeten csupán a két pilóta tartózkodott, akik sikeresen katapultáltak, közvetlenül azelőtt, hogy a repülőgép a földbe csapódott volna. A baleset után a Tengku Ampuam Afzan Kórházba szállították őket kezelésre.

Szeretnénk tájékoztatást adni az F/A-18D Hornetet érintő balesetről, amely augusztus 21-én 21:05-kor történt a Kuantani Sultan Ahmad Shah repülőtéren. Azonnali intézkedéseket teszünk, és tájékoztatunk mindenkit a legfrissebb fejleményekről.

- közölte a baleset után a Malajziai Királyi Légierő (RMAF).

A kuantani légibázison történt baleset a második volt 24 órán belül, és már a hetedik az elmúlt 10 hónapban. Ugyanezen a napon egy másik pilóta is megmenekült, miután egy Super Hornet gyakorlórepülés közben a virginiai partoknál a vízbe zuhant - írta a Metro.