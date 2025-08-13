Sikított a fájdalomtól, 6 éves kislány szenvedett rettenetes sérüléseket

A hatéves Murphy Weatherston súlyos égési sérüléseket szenvedett, miután egy forró teáskanna a ölébe esett Skóciában, egy Home Bargains kávézóban még július 22-én.
A kislány egy szószt próbált levenni a nagymamája tálcájáról, amikor véletlenül felborította a teáskannát, amely először a karjáról pattant le, majd az ölében landolt. Murphyt azonnal a Forth Valley Kórházba vitték, majd átszállították egy másik kórházba, ahol majdnem három hétig kezelték, és műtéten kellett átesnie - írja a DailyStar.
A teáskanna ráesett a karjára, majd egyenesen az ölébe zuhant. Biztosan pokoli fájdalmai voltak, mert sikított a fájdalomtól. Szerencsére két ápoló a kávézóban ebédelt, és elsőrangú elsősegélyben részesítették, mielőtt megérkezett a mentő
- mesélte a kislány édesapja, a 31 éves John.
Az orvosok a kislány külső combjából vettek bőrt, miután harmadfokú égési sérülést szenvedett a has alsó részén, az ágyékán, a belső combjain és a lábán. Összesen körülbelül hatszor altatták bőrátültetés miatt.
Az édesapa kiemelte, hogy a fém teáskannán, ami a balesetet okozta, nem volt gumi biztonsági fedélzáró, amely megakadályozta volna a fedél könnyű kinyílását. Most azt követeli, hogy az „elavult” kávézóeszközöket vagy tiltsák be, vagy szereljék fel biztonsági zárral, hogy a hasonló balesetek a jövőben elkerülhetők legyenek.
A háromgyermekes apa hozzátette:
Ha lett volna fedélzáró a teáskanna fedelén, Murphy majdnem három hétnyi fájdalmat és gyötrelmet megspórolhatott volna. Nem szeretném, ha egy másik családnak is át kellene esnie ezen egy apró biztonsági változtatás hiánya miatt.
