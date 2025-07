Döbbenetes fotók, így ért Földet Kapu Tibor – Galéria

Egy ország várta lélegzetét visszafojtva a Nemzetközi Űrállomásról történt ledokkolást követően az elmúlt majd’ egy napban, hogy mikor érkezik vissza a Földre a történelem második magyar kutatóűrhajósa. Kapu Tibor egy több mint két héten át tartó küldetés után széles mosollyal az arcán lépett ki az űrkapszulából.

Kapu Tibor, közvetlenül azt követően, hogy második magyar kutatóűrhajósként visszatért a Földre

Fotó: youtube

Kapu Tibor a 636. ember, aki kijutott a világűrbe – és most már elmondható, hogy épségben vissza is tért onnan. A Nemzetközi Űrállomásról történt ledokkolást követően minden a tervek szerint haladt: a világűrből való visszatérés minden egyes perce gondosan meg volt komponálva a legénység és a földi személyzet részéről is. Ennek köszönhetően,

szinte percre pontosan a tervezett időpontban, 11 óra 31 perckor csobbant a Csendes-óceánban

az Axiom-4 legénysége, miután beléptek a légkörbe és a fékezőernyők is rendben kinyíltak.

Így teltek Kapu Tibor első percei a visszatérés után

Közvetlenül a csobbanás után a SpaceX munkatársai motorcsónakokkal kezdték el megközelíteni a visszatérés közben picit megpörkölődött űrjárművet, majd gázálarcban el is kezdték átvizsgálni az eszközt káros anyagok után kutatva. A gázmaszkra azért volt szükség, hogy így is védekezzenek egy esetleges szivárgás ellen.

Érdekesség, hogy a visszatérést közvetítő élő videó során lehetett látni belső, fedélzeti képeket a csapatról, ám miután megtörtént a csobbanás, a belső kamera képét már nem adták be a közvetítésbe. Ez azért volt így, hogy ha esetleg valamelyik űrhajós rosszulléttel reagált volna a Földi gravitációra, akkor ne látszódjon a „vesszőfutása” az élő képeken.

A landolás után 20 perccel a Dragont megközelítette a Shannonnak nevezett és speciálisan erre a célra tervezett hajó,

hogy kiemelje és biztonságba helyezze az óceánon lebegő űrjárművet, hiszen a szükséges karbantartási munkálatok elvégzése után a „Grace” nevű űrhajó még visszatér a világűrbe.

Magyar idő szerint 11 óra 59 perckor sikeresen kiemelték a vízből a Dragont, majd 12 óra 10 perckor kinyitották a kapszula ajtaját és lassan de biztosan az alábbi sorrendben szálltak ki az űrhajósok:

Peggy Whitson, küldetésparancsnok a pilóta, az india Shubhanshu Shukla a lengyel Sławosz Uznański-Wiśniewski Kapu Tibor,

aki nem hazudtolta meg önmagát és a széles mosolyt villantott, ami a többi asztronauta arcán is ott ült a kapszulából való kilépés után. Tibor még az őt kisegítő személyzet vállát is megveregette, majd arra is volt energiája, hogy integessen a kamerának.

Így kell hazatérni!