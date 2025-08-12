Tomboló kánikula közelít – Tovább izzik az ország a hét közepén

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint a következő napokban igazi nyári kánikula érkezik: keddtől csütörtökig fokozatos melegedés várható, a délutáni csúcsok 34–37 °C körül tetőznek, a hajnalok pedig 15–20 °C között alakulnak.

Nem tágít a kánikula.

Fotó: Köpönyeg.hu

Kedden derűs, napos időre számíthatunk, csapadék nélkül. A hőmérséklet délutánra eléri a 34 °C-ot, hajnalban pedig 15 °C körül alakul. A szél mérsékelt lesz, időnként élénk északkeleti légmozgással. Szerdán folytatódik a napos, száraz időjárás, esőre sehol sem kell számítani. A nappali maximum hőmérséklet 36 °C körül alakul, a hajnal friss lesz, 19 °C körüli értékekkel. A légmozgás többnyire mérsékelt, de helyenként élénk délkeleti szél kísérheti. Csütörtökön tovább fokozódik a hőség, szikrázó napsütéssel és csapadékmentes idővel. A nappali csúcshőmérséklet elérheti a 37 °C-ot, a hajnali minimum 20 °C körül alakul. Többfelé élénk légmozgásra kell készülni.