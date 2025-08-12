Tomboló kánikula közelít – Tovább izzik az ország a hét közepén

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint a következő napokban igazi nyári kánikula érkezik: keddtől csütörtökig fokozatos melegedés várható, a délutáni csúcsok 34–37 °C körül tetőznek, a hajnalok pedig 15–20 °C között alakulnak.
Kedden derűs, napos időre számíthatunk, csapadék nélkül. A hőmérséklet délutánra eléri a 34 °C-ot, hajnalban pedig 15 °C körül alakul. A szél mérsékelt lesz, időnként élénk északkeleti légmozgással. Szerdán folytatódik a napos, száraz időjárás, esőre sehol sem kell számítani. A nappali maximum hőmérséklet 36 °C körül alakul, a hajnal friss lesz, 19 °C körüli értékekkel. A légmozgás többnyire mérsékelt, de helyenként élénk délkeleti szél kísérheti. Csütörtökön tovább fokozódik a hőség, szikrázó napsütéssel és csapadékmentes idővel. A nappali csúcshőmérséklet elérheti a 37 °C-ot, a hajnali minimum 20 °C körül alakul. Többfelé élénk légmozgásra kell készülni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.