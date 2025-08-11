Nincs megállás: Kánikulával kezdődik a hét eleje

A hét kezdetén sem változik időjárásunk, tovább folytatódik a kánikula. Igazi nyaralós idő vár ránk, szinte zavartalan, ragyogó napsütéssel.

Fotó: Köpönyeg

Eső, csapadék továbbra sem várható felhőképződmények hiányában - írja a Köpönyeg.hu. Az egyetlen felfrissülést a több helyen megélénkülő északi szél hozhatja majd. Az átlaghőmérséklet 31 fok körül várható.