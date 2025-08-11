Nincs megállás: Kánikulával kezdődik a hét eleje

Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Némi felfrissülést hozhat az északi szél.
A hét kezdetén sem változik időjárásunk, tovább folytatódik a kánikula. Igazi nyaralós idő vár ránk, szinte zavartalan, ragyogó napsütéssel.

Fotó: Köpönyeg

Eső, csapadék továbbra sem várható felhőképződmények hiányában - írja a Köpönyeg.hu. Az egyetlen felfrissülést a több helyen megélénkülő északi szél hozhatja majd. Az átlaghőmérséklet 31 fok körül várható

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
