Jobb, ha felkészülünk: harmadfokú hőségriasztással érkezik a vasárnap

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 10. 06:30
Csapadék egyáltalán nem várható.
A hét utolsó napjára sem várható csapadék, így igazi, ragyogó nyári időre van kilátás. A napsütést csak néhány apró gomolyfelhő zavarhatja majd meg. Szél sem várható, így a nappali hőmérséklet ismét 31-40 fok között alakul. A kánikula miatt pedig két vármegye kivételével a HungaroMet az egész országra hőségriasztást adott ki. A hőségtől a legérintettebb terület Csongrád-Csanád vármegye lesz, így ott harmadfokú riasztás van érvényben a következő szöveggel:

A napi középhőmérséklet 29 °C felett alakulhat.

Fotó: HungaróMet

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
