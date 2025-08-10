Jobb, ha felkészülünk: harmadfokú hőségriasztással érkezik a vasárnap

A hét utolsó napjára sem várható csapadék, így igazi, ragyogó nyári időre van kilátás. A napsütést csak néhány apró gomolyfelhő zavarhatja majd meg. Szél sem várható, így a nappali hőmérséklet ismét 31-40 fok között alakul. A kánikula miatt pedig két vármegye kivételével a HungaroMet az egész országra hőségriasztást adott ki. A hőségtől a legérintettebb terület Csongrád-Csanád vármegye lesz, így ott harmadfokú riasztás van érvényben a következő szöveggel:

A napi középhőmérséklet 29 °C felett alakulhat.