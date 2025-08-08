Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Micsoda combok! Király Viktor felesége szinte mindent megmutatott a Szigeten!

Virág Anita
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 12:15
Sziget fesztiválKirály Viktor
A sztárpár láthatóan jól érezte magát a fesztiválon.
Amy Mans
A szerző cikkei

Király Viktor és felesége, Virág Anita sem maradhatott ki az idei Sziget Fesztiválról, hiszen jól tudják: ez a nyár egyik legnagyobb bulija. A Sziget közönsége idén sem csak a zenéért, hanem a látványos fesztiváldivatért is rajonghatott – ebben pedig Anita és Viktor is az élmezőnyben jártak.

Király Viktor és Virág Anita
Király Viktor és Virág Anita mindenhol rendkívül stílusosan jelenik meg
Fotó: archív /  hot! magazin

Mérföldhosszú combokat villantott Király viktor felesége

A csinos műsorvezető, Anita egy igazán figyelemfelkeltő, mélyen kivágott fekete egyberuhában és csillogó ezüst csizmában érkezett az Óbudai-szigeten megrendezett fesztiválra, amely garantáltan minden tekintetet magára vonzott.

Viktor lazán, safari stílusú szettben kísérte feleségét, ami tökéletesen illett a Sziget könnyed, nyári hangulatához. A pár önfeledten táncolt és nevetett a koncertek alatt, láthatóan teljesen átadva magukat a pillanatnak.

 

