Micsoda combok! Király Viktor felesége szinte mindent megmutatott a Szigeten!

Király Viktor és felesége, Virág Anita sem maradhatott ki az idei Sziget Fesztiválról, hiszen jól tudják: ez a nyár egyik legnagyobb bulija. A Sziget közönsége idén sem csak a zenéért, hanem a látványos fesztiváldivatért is rajonghatott – ebben pedig Anita és Viktor is az élmezőnyben jártak.

Király Viktor és Virág Anita mindenhol rendkívül stílusosan jelenik meg

Fotó: archív / hot! magazin

Mérföldhosszú combokat villantott Király viktor felesége

A csinos műsorvezető, Anita egy igazán figyelemfelkeltő, mélyen kivágott fekete egyberuhában és csillogó ezüst csizmában érkezett az Óbudai-szigeten megrendezett fesztiválra, amely garantáltan minden tekintetet magára vonzott.

Viktor lazán, safari stílusú szettben kísérte feleségét, ami tökéletesen illett a Sziget könnyed, nyári hangulatához. A pár önfeledten táncolt és nevetett a koncertek alatt, láthatóan teljesen átadva magukat a pillanatnak.