Brutális képsorok: pusztító eső, még a metróba is betört a villámárvíz

Pusztító erejű vihar csapott le az Egyesült Államokra. New Yorkban például a heves esőzés olyan áradásokat okozott, hogy a villámárvíz még a metróba is betört: gyakorlatilag úgy zuhogott az az alagútban az egyik állomáson is, mintha a szabadban lenne az ember. Minderről számos, egészen megdöbbentő felvétel is készült. De nem csak ott, az utcákon is állt a víz: valóságos folyókká váltak egyes utak, úgy kellett kimenekíteni az autójukba ragadt embereket.

Az utcák folyókká váltak, de még a metróba is betört a víz Fotó: TV2

Az Egyesült Államok keleti partján több települést is letarolt a vihar, az orkánerejű szél fákat döntött ki, elektromos vezetékeket szakított le, New Jerseyben és New Yorkban szükségállapotot hirdettek az ítéletidő miatt – számolt be az ítéletidőről a Tények.

Nézd meg a videót a metróba betörő villámáradásról!