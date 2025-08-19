Nincs menekvés: félelmetes szúnyoginvázió lesz a Balatonnál

A nyár elején már beszámoltunk róla, hogy megindult az árvaszúnyogok tömeges rajzása, és ilyen invázióra évtizedek óta nem volt példa. A helyzet most fokozódni fog, ugyanis jön az újabb hullám. A csúcs szeptemberre várható, és minden balatoni település érintett lesz.

Az árvaszúnyogok szeptemberi rajzása csúcsokat dönt majd (képünk illusztráció) Fotó: Smith Collection/Gado / GettyImages

A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet legfrissebb árvaszúnyog-helyzettel való vizsgálata során, a Facebookon közzétett jelentésében arra jutott, hogy a rovarok nagyon megkeserítik majd a z ottlakók és turisták életét.

Felhívták a figyelmet arra, hogy az átlagosnál magasabb algakoncentráció és a meleg idő miatt további folyamatos, és helyenként intenzív árvaszúnyog rajzásokra számíthatunk a tó partmenti területein a következő hetekben.

Árvaszúnyogok rajzásának második hulláma szeptemberben tetőzik

Az első generáció kirajzása július végén befejeződött, de a nagy számban lerakott petékből, jön a második generáció.

Az árvaszúnyogok ugyan nem csípnek, sőt, hasznos rovarok, ám ha ilyen kimagasló számban jelennek meg, akkor az befolyásolhatja az idegenforgalmat. Másrészről pedig, a kutatóintézet szerint teljesen jogos igény, hogy a túlszaporodását a rovaroknak megfékezzék, hiszen a tóba jutva táplálékot biztosítanak más élőlényeknek, amivel borulhat az ökológiai egyensúly. Éppen ezért természettudományos alapú limnológiai elemzéseket és vizsgálatokat tartanak szükségesnek.

A lehetséges külső terhelések azonosítása és azok átgondolt mérséklése, szabályozása, kritikus lehet a tó jövőjének szempontjából. A Balatonba bejutó foszfor mennyiségének csökkentése mindenképpen kiemelt cél kell hogy legyen, mert a klímaváltozással együtt járó felmelegedés hatására várhatóan visszafogottabb külső foszforterhelés mellett is kialakulhat nagyobb algásodás, melyet rendszerint tömeges árvaszúnyog rajzások kísérnek - hívják fel a figyelmet a kutatók.



