Menekítik az embereket a Diótörő utcában, mentők és tűzoltók a helyszínen

A fővárosi hivatásos tűzoltók hősies munkájukkal elfojtották annak a tűznek a lángjait, amely Budapest XXII. kerültében, a Diótörő utcában keletkezett. Egy mintegy hatvan négyzetméteres, könnyűszerkezetes hétvégi ház gyulladt ki, és a lángok átterjedtek a környező aljnövényzetre is. A rajok, amelyek négy gázpalackot is kihoztak az ingatlanból és annak környékéről, jelenleg is utómunkálatokat végeznek.







