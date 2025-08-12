Menekítik az embereket a Diótörő utcában, mentők és tűzoltók a helyszínen

Kedden kigyulladt egy könnyűszerkezetes ház Budapest XXII. kerültében, a Diótörő utcában. A mintegy hatvan négyzetméteres épület egyik helyisége égett. A fővárosi hivatásos tűzoltók kezdték meg a lángok oltását. - írja a Katasztrófavédelem.
A fővárosi hivatásos tűzoltók hősies munkájukkal elfojtották annak a tűznek a lángjait, amely Budapest XXII. kerültében, a Diótörő utcában keletkezett. Egy mintegy hatvan négyzetméteres, könnyűszerkezetes hétvégi ház gyulladt ki, és a lángok átterjedtek a környező aljnövényzetre is. A rajok, amelyek négy gázpalackot is kihoztak az ingatlanból és annak környékéről, jelenleg is utómunkálatokat végeznek.
