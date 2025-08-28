Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Ágoston névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Jobb lesz felkészülni: figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 11:10
figyelmeztetésmagas középhőmérsékletzivatarhőségriadó
Pénteken 27 Celsius-fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az ország középső részén.

A meteorológiai szolgálat másodfokú, azaz narancs figyelmeztetést adott ki Fejér, Tolna, Pest, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyére, ezeken a helyeken a napi középhőmérséklet pénteken 27 Celsius-fok felett alakulhat.

Hőségriadók miatt adott ki figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat.
Hőségriadókmiatt adott ki figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

Az ország többi részén Zala, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kivételével a napi középhőmérséklet 25 fok felett lehet pénteken.

Péntekre a HungaroMet Zrt. elsőfokú figyelmeztetést adott ki Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas, Veszprém, Zala vármegye területére zivatarok kialakulásának veszélye miatt. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat pénteken az ország nyugati vármegyéiben - közölte az MTI.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu