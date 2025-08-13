Emelték a riasztás fokozatát: bekeményít a kánikula, ebben nem lesz köszönet

Az előrejelzések kíméletlen hőséget ígérnek a következő napokra. Van, ahol másodfokú a hőségriadó a brutális meleg miatt, így érdemes különösen óvatosnak lenni!

Időjárás: új szintet ér el a kánikula! / Fotó: Makovics Kornél

Szerdán nem lesz felhő az égen, csak napsütés várható. Akár 36-37 fok is lehet már, tovább erősödik a hőség. A HungaroMet Nonprofit Zrt. elsőfokú riasztást adott ki Csongrád-Csanád vármegyére, ahol a napi középhőmérséklet 25 fok felett alakulhat.

Csütörtökön perzselő napsütésre van kilátás, továbbra sincsen esély csapadékra. 33 és 40 fok közé melegszik a levegő - írja a Köpönyeg. Csongrád-Csanád vármegyére már másodfokú hőségriasztás van érvényben, míg Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna, Vas, Veszprém és Zala vármegyére elsőfokú riasztás van kiadva.

Pénteken egy-két kósza felhő jelenhet meg, egyébként forró napsütés lesz, csapadék nélkül. Marad a rekkenő hőség 33-40 fokkal.