UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Ipoly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Emelték a riasztás fokozatát: bekeményít a kánikula, ebben nem lesz köszönet

kánikula
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 06:00
Riasztásidőjárás
Annyi biztos, hogy izzasztó napok elé nézünk!
Bors
A szerző cikkei

Az előrejelzések kíméletlen hőséget ígérnek a következő napokra. Van, ahol másodfokú a hőségriadó a brutális meleg miatt, így érdemes különösen óvatosnak lenni!

hőség_Mk_0002
Időjárás: új szintet ér el a kánikula! / Fotó: Makovics Kornél

Szerdán nem lesz felhő az égen, csak napsütés várható. Akár 36-37 fok is lehet már, tovább erősödik a hőség. A HungaroMet Nonprofit Zrt. elsőfokú riasztást adott ki Csongrád-Csanád vármegyére, ahol a napi középhőmérséklet 25 fok felett alakulhat.

Csütörtökön perzselő napsütésre van kilátás, továbbra sincsen esély csapadékra. 33 és 40 fok közé melegszik a levegő - írja a Köpönyeg. Csongrád-Csanád vármegyére már másodfokú hőségriasztás van érvényben, míg Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna, Vas, Veszprém és Zala vármegyére elsőfokú riasztás van kiadva.

Pénteken egy-két kósza felhő jelenhet meg, egyébként forró napsütés lesz, csapadék nélkül. Marad a rekkenő hőség 33-40 fokkal.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu