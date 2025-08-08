Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Brutális esőzés: süllyedő autóból kellett kimenteni az embereket – videón a drámai pillanatok

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 10:20
Katasztrófafilmbe illő állapotok alakultak ki. Az esőzés már több életet is követelt.

Drámai életmentés zajlott le Kína déli részén, ahol a napok óta tartó esőzés miatt pokoli állapotok uralkodnak: gyakorlatilag hömpölygő folyókká változtak az utak, mindenki veszélyben van, aki a térségben tartózkodik. Egész városrészek kerültek víz alá. Legutóbb egy autóba rekedt három embert kellett kimenteni: a kocsi már süllyedni kezdett az özönvízszerű viharban. Szerencsére egy férfinak volt akkora jelenléte, hogy odarohanjon, és egy kalapáccsal betörje az ablakokat. Ha nem teszi meg, bizonyára nem tudnak kiszabadulni, és meghaltak volna a bent ülők. "Mire kihúztam az első embert, a víz már az ablak felső széléig ért, gyorsnak kellett lennem" – idézte fel a történteket az életmentő, akihez hamarosan többen is csatlakoztak.

A heves esőzések miatt autók, buszok kerültek víz alá, az utcák helyén folyók hömpölyögnek
Az áradások mellett az azokkal járó földcsuszamlások is sújtják a térséget. Eddig két életet követelt az ár – számolt be az aggasztó helyzetről a Tények.

Videón a pokoli esőzés:

