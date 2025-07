Kapu Tibor csomagot kapott a Földre szállás után: „Ez teljesen titkos…”

Cserényi Gyula azon kevés honfitársunk egyike, akinek már volt szerencséje személyesen is találkozni az új magyar hőssel, Kapu Tiborral. Ő Tiborral párhuzamosan kapta meg a teljes űrhajós kiképzést, így nála autentikusabb interjúalany talán csak Farkas Bertalan alezredes lehetne, aki ténylegesen átélte a Földre történő visszatérés élményét. No, de térjünk vissza Kapu Tibor társához, aki szerda reggel Balázséknak adott interjút. A kiképzett űrhajós a Rádió 1 élő adásában mesélte el, milyen volt a nagy találkozás és egy szigorúan bizalmas titkot is kifecsegett.

Így kell megérkezni, ez a magyar virtus: Kapu Tibor utolsóként hagyta el az űrkapszulát és jelezte, hogy minden pillanatát élvezte a küldetésnek. Az őt kisegítő SpaceX munkatárs is büszkén pózolt a magyar kutatóűrhajóssal

(Fotó: YouTube)

Kapu Tibor egy darabig még Houstonban marad

„Amikor leszállt Houstonban a reptéren, volt egy kis fogadóbizottság, nagy volt az örömködés és egy kis ölelés. Vittem neki egy kis csomagot a mai napra és este beszélgettünk egy másfél, két órát. Úgyhogy ahhoz képest jól bírta. Hogy mi volt a csomagban, az teljesen titkos. Leendő tudomány…

Azt persze nem mondom, hogy útközben nem ugrottam be a boltba, hogy vegyek neki valamit, hogy rendes kaját is egyen”

– terelte el a szót ügyesen a titkos csomag tartalmáról Kapu Tibor tartalékosa. Cserényi Gyula ugyanakkor azt is elmondta, mi vár most Kapu Tiborra, aki számára egy darabig még szokatlan lesz a földi gravitáció. „Most nagyon vigyáznak rá, mert ahogy ti is mondtátok, mindene, a keringési rendszerétől kezdve, egy kicsit meg van bolondulva. Most jobban oda kell figyelnie és pihennie kell. A következő egy-két hét most erről fog szólni, vagyis fokozatosan kell a terhelést felvezetnie” – magyarázta az asztronauta.

Kapu Tibor Földre szállása után így ölelte édesanyját (Fotó: Facebook/Kapu Tibor)

Hogy nem égtek porrá a visszatéréskor Kapu Tiborék?

Balázsék rengeteg kérdést tettek fel a magyar űrhajósnak, aki ugyan nem jutott fel a Nemzetközi Űrállomásra, de pontosan tudja, mit is érzett Kapu Tibor, miközben a landolás előtt átlépte társaival a Föld légkörét.

A világ legnagyobb rázkódását kell elképzelni. Ha ki tudott pillantani, akkor látta a felépülő plazmát, ami valami elképesztően forró, miközben elmegy a kabin mellett.

„Ők ott ültek beszíjazva és várták, hogy a négy és fél G-s erőhatások elmúljanak, miközben szó szerint izzik a kabin. A beérkezés előtt előhűtik a kabint, vagyis ezt a folyamatot hat órával korábban elkezdik. A szkafanderüknek pedig van hőszigetelő része. Illetve a levegőt, amit kapnak, azt is hűtik. A folyamat teljesen automata, de vannak folyamatok, melyekbe a parancsnoknak, illetve a pilótának át kell lépnie” – osztotta meg Balázsékkal és a hallgatókkal Cserényi Gyula. Kapu Tibor tehát egy darabig még Houstonban marad, de hamarosan hazatér Magyarországra és vélhetően maga is részletesen beszámol majd a 20 napon, 2 órán és 59 percen át tartó földöntúli kalandjáról.