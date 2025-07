Egy ország várta lélegzet visszafojtva az eseményeket Kapu Tibor kilövése előtt. Nem volt egyszerű, az biztos, hiszen az indulás időpontját többször is eltolták. Végül, amikor minden akadály elhárult, és Kapu Tibor második magyarként elindult az űrben, mindenki fellélegzett.

Pedig az igazi feladat csak ezután jött. Az, amiért Kapu Tibor vállalta az embert próbáló kiképzést. Aztán a nemzetközi űrállomáson az Axiom-4 misszió legénysége minden eddiginél több, 60 tudományos kísérlet elvégzésére vállalkozott. Ezek közül Kapu Tibor egymaga 25-öt végzett el. 20 napot töltött az űrben. Többet, mint Farkas Bertalan.

A Hunor program magyar űrhajósa épp kísérletet végez.

Aztán július 14-én, magyar idő szerint a délelőtti órákban, néhány nappal az Ax-4 misszió tervezett küldetési ideje után kezdtek el beöltözni a legénység tagjai – köztük Kapu Tibor – a szkafanderekbe a Nemzetközi Űrállomáson a Földre történő visszatéréshez. A négyfős csapat tagjai közül utolsóként éppen a magyar kutatóűrhajós bújt bele a kezeslábasába, hogy aztán még a legénység többi tagjának is segítsen becsatolni magát. Amíg az űrhajósok elfoglalták a helyüket a Crew Dragon „Grace” nevű kapszulájában, annak ajtaja be is zárult, nagyjából 11 óra 10 perckor.

Ezután jött a küldetés talán legnehezebb, de szinte biztosan legrázósabb része. A Dragon „Grace” kapszula az ISS-ről történt ledokkolás után embertelen, 26.400 km/h-val elindult a Föld felé.

Kapu Tibor embertelen zuhanás után szerencsésen földet ért

Hogy zökkenés mentes volt vagy sem, egyelőre nem lehet tudni, ezzel kapcsolatban részletes tájékoztatás nem érkezett. Ez persze megfelel a megszokott protokollnak. Hacsak nem történik valami rendkívüli - hála Istennek ilyen nem volt - akkor csak később, akár az érintett űrhajósok beszélnek. Erre azonban még egészen biztosan várni. Kapu Tibor és társai, noha szerencsésen földet - illetve egészen pontosan vizet - értek, de egyelőre nincsenek, nem is lehetnek olyan állapotban, hogy kamera elé álljanak az embert próbáló zuhanás után. Arról az egyáltalán nem elhanyagolható tényről nem megfeledkezve, hogy többek között újra meg kell szokniuk az itteni gravitációt.