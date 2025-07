"A szeretet, ami erősebb a gravitációnál" – Megható képen Kapu Tibor első anyai ölelése a visszatérése után

Már felkerültek Facebookra a képsorok, amelyeken a világűrből hazaérkezett Kapu Tibort üdvözli a családja, azonban napvilágot látott egy megható fotó Tiborról és édesanyjáról.

Kapu Tibor / Fotó: AFP / AFP

A szeretet, ami erősebb a gravitációnál

– írta a képhez a magyar űrhajós, és ennél nem is kellett többet hozzáfűznie, mivel a kép magáért beszél! Egy igazán meghitt pillanatot örökítettek meg a fotósok.

Mint korábban megírtuk, Kapu Tibor két hetet töltött az űrben az Axiom-4 misszió tagjaként. Az űrhajó négyfős legénységgel landolt az óceánban Peggy Whitson parancsnok vezetésével. Tibor a Nemzetközi Űrállomáson több mint 60 tudományos kísérletben vett részt, és magyarul is üzent az űrből. Most Houstonban kezdi meg a rehabilitációt, ahol családja is mellette lesz a felépülés során.