Sebestyén Balázsék durván beleálltak a Guns N' Roses-ba: „Valljuk be, ez sz*rul szólt”

Én azért vagyok rendkívül mérges, mert 2025-öt írunk és a világ legjobb technikáját odapakolták, de 1973-ban a Tabánban egy bármilyen koncerten, még a kézzel épített hangfalakkal is sokkal jobb hangzást tudtak csinálni. Gyerekek valljuk be, ez sz*rul szólt. Illetve láttam, hogy nemcsak nekünk nem tetszett, mivel páran még a koncert közben is kiszivárogtak a stadionból