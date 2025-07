"Megkérdezném, hogy mit csinált az Erős Pistával ott fent az űrben" - így fogadnák az emberek Kapu Tibort landolása után

Elindult a Föld felé Kapu Tibor és a Dragon névre keresztelt űrkapszula teljes legénysége, miután három hetet töltöttek a világűrben. Az űrkutatók a Nemzetközi Űrállomáson töltött idő alatt számtalan értékes tudományos és technológiai kísérletet végeztek, most azonban eljött a hazatérés pillanata. Az Axiom 4 legénysége magyar idő szerint hétfő 13:05 perckor vált le az űrállomásról, majd megindult a Föld felé, a tervek szerint pedig kedd napközben fognak landolni a Csendes-óceán nyugati partjainak közelében. Magyarország most egy emberként szurkol, hogy Kapu Tibor kilövése és hazatérése gond nélkül menjen végbe. Mi arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan üdvözölnék az emberek a magyar űrhajóst, ha ők is ott lehetnének, amikor földet ér? Járókelőket és az internet népét kérdeztük.

Az Axiom-4 legénysége elindult a Föld felé, Kapu Tibor kilövése szerencsére zökkenőmentesen lezajlott

Fotó: Facebook/Kapu Tibor

Kapu Tibor magyar űrhajós június 25-én indult útnak a Nemzetközi Űrállomás felé az Axiom Mission 4 elnevezésű űrprogram keretében. Három szorgalmas munkával és kutatásokkal teli hét után az indulás előtt még egy utolsó megható üzenetet küldött a magyaroknak.

A magyar űrhajós elmondta, hogy Magyarország visszakerült a világűr térképére, illetve a küldetésnek hála éveket lépett előre a biológiában, a táplálkozástudományban vagy épp a termékfejlesztés területén.

A HUNOR-program szerinte valami sokkal nagyobbnak a kezdete, a magyarok pedig hatalmas dolgokra képesek, ha hisznek magukban.

A büszkeség közös

Abban mindenki kivétel nélkül egyet értett, hogy amit a magyar űrhajós véghez vitt, az az egész nemzet számára hatalmas büszkeség. Utoljára 45 évvel ezelőtt járt magyar űrhajós az űrben, Farkas Bertalan után Kapu Tibor a második magyar kutató, akinek lehetősége adódott felülről is kémlelni a Földet.

Koppány és testvére Vendel mindketten nagyon felnéznek a magyar űrhajósra. Szerintük nagy szó, hogy egy fiatal magyar mérnöknek sikerült ilyen messzire eljutnia.

Én úgy tudom, hogy ő gépészmérnöknek tanult és én gratulálnék neki, hogy ehhez képest ilyen nagy teljesítményt ért el, hogy a Nemzetközi Űrállomásra lőtték fel

– nyilatkozta Vendel a Borsnak.