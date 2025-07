Kapu Tibor megkapta az engedélyt a NASA-tól - jöhet a küldetés legizgalmasabb része

Magyar idő szerint július 14-én, a délelőtti órákban, néhány nappal az Ax-4 misszió tervezett küldetési ideje után kezdtek el beöltözni a legénység tagjai – köztük Kapu Tibor – a szkafanderekbe a Nemzetközi Űrállomáson a Földre történő visszatéréshez. A négyfős csapat tagjai közül utolsóként éppen a magyar kutatóűrhajós bújt bele a kezeslábasába, hogy aztán még a legénység többi tagjának is segítsen becsatolni magát. Amíg az űrhajósok elfoglalták a helyüket a Crew Dragon „Grace” nevű kapszulájában, annak ajtaja be is zárult, nagyjából 11 óra 10 perckor.

Kapu Tibor több, mint 2 hetet töltött a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén az Ax-4 misszió keretében és 25 tudományos kísérlet elvégzése után immár úton van haza. Fotó: HUNOR - Magyar Űrhajós Program / Facebook

A tervezetthez képest később indultak haza Kapu Tiborék Bár Kapu Tibor és társai számára eredetileg a kijelölt visszaindulási dátum július 10-e volt, végül biztonsági okokból késett a hazaindulásuk. Ennek oka, hogy az azóta eltelt napokban a Nemzetközi Űrállomás olyan pályán haladt, hogy az asztronauták túl nagy mennyiségű káros sugárzásnak lettek volna kitéve a visszatéréskor. Így lett aztán a július 14-e a nap, amikor az Ax-4 misszió legénysége elindulhatott hazafelé.





Kapu Tibor elvégezte a munkáját

Az Axiom-4 misszió legénysége minden eddiginél több, 60 tudományos kísérlet elvégzésére vállalkozott. Ezek közül Kapu Tibor egymaga 25-öt.

A tervezettnél néhány nappal hosszabbra nyúlt fent tartózkodás utolsó két napjában a magyar kutatóűrhajósnak bőven volt ideje arra, hogy a kísérleti anyagokat összepakolva, kényelmesen felkészüljön a hazaútra, ami több, mint egy napig tart onnantól számítva, hogy a Crew Dragon ledokkolt az ISS-ről.

Ez azért van így, mert így egy esetlegesen felmerülő probléma esetén elegendő idő állna rendelkezésre ahhoz, hogy orvosolhassák azt.

Magyarország visszakerült az űrtérképre. Fotó: HUNOR - Magyar Űrhajós Program / Facebook

Szerencsére a ledokkolás körül nem merült fel semmilyen probléma, így aztán az Ax-4 misszió legénysége megkapta erre az engedélyt a NASA-tól és 13 óra 15 perckor levált a Nemzetközi Űrállomásról. Ezzel kezdetét vette az a 22 és fél órás utazás, amelynek végeztével Kapu Tiborék Kalifornia mellé érkeznek majd, a Csendes-óceánba, ahol érkezés után átesnek majd egy orvosi vizsgálaton, hogy aztán helikopter szállítsák őket a szárazföldre. Minderre várhatóan július 15-én, 11 óra 30 perckor kerülhet sor.