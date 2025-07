Veszélyekkel teli visszaút vár Kapu Tiborra - így telnek az utolsó órák az űrállomáson

Már a kezdet sem bizonyult egyszerűnek, ugyanis több héten keresztül tolódott a felbocsájtás időpontja, mivel a NASA csak tökéletes időjárási viszonyok közt kezdte meg a kilövést a floridai Kennedy Űrközpontban. Nincs ez máshogy a magyar űrhajós, Kapu Tibor visszatérése tekintetében sem, így a tervezettnél akár jóval tovább maradhat a legénység a világűrben.

Kapu Tibort több mint 240 jelentkező közül választották ki a HUNOR program küldetésére

Fotó: Cristobal Herrera Ulashkevich / MTI

Az Axiom-4 küldetés várhatóan július 14-én befejeződik be, és magyar idő szerint a négy fős legénység 13:05-kor elhagyja a Nemzetközi Űrállomás fedélzetét. A Csendes-óceán nyugati partjainál Kalifornia közelében landolhat a Space X Crew Dragon űrhajó, ami a felbocsátás után a Grace nevet kapta.

Kapu Tibor űrutazása lassan a végéhez ér

A hazatérés első lépése a Nemzetközi Űrállomásról való lecsatlakozás lesz, ami egy rendkívül lassú, aprólékos művelet lesz. Ezt a műveletet az űrhajósok és a földi irányítóközpont szoros együttműködésben hajtja végre, és miután az űrhajó és az űrállomás közötti összes fizikai és elektromos kapcsolatot megszüntették, a dokkolószerkezet reteszei kinyílnak, az űrkapszula pedig finoman távolodni kezd az ISS-től.

A visszatérés

Lecsatlakozás után több fázisban tér vissza a Föld légkörébe a magyar űrhajós.

Belépés a Föld légkörébe

Izzó tűzgolyóként, magas sebességgel hatol át a légkörön a kapszula. Ekkor a hővédő pajzs kritikus, védőszerepet játszik.

Ejtőernyők kinyílása és landolás

Az ejtőernyők több fokozatban nyílnak és lassítják le a kapszulát. A landolás a Csendes-óceánban történik, ahol mentőegységek várják az űrhajósokat.

Ez vár Kapu Tiborra és három társára, miután visszatérnek a Földre

A földet érés után azonnal nem térhet haza Kapu Tibor az otthonába, hiszen számos feladat vár még rá. A leszállás után egy orvosi csapat várja az asztronautákat, hogy felmérjék életjeleiket, vérnyomást, pulzust, mozgás- és egyensúly-zavarokat. Különleges esetekben karanténba helyezhetik őket.

Fizikai rehabilitáció

Már a földet érésük napján elkezdődik a napi 2 órás rehabilitáció, mely 6 hétig is tarthat. Az edzések különösen nagy hangsúlyt fektetnek a lábakra és a csigolyákra. Célja az egyensúly, a koordináció és az idegrendszer újratanítása. Kapu Tibor számára az első 7–10 nap lesz a kritikus. Szükségessé válik az egyensúly fejlesztése, a biztonságos járás és lépcsőzés újratanulása is. A küldetés során az asztronautáknál akár 20 százalékos izomtömegvesztés is lehetséges. Helyzetüket tovább nehezíti, hogy a hosszú, gravitáció nélküli tartózkodás miatt számos panasz léphet fel, ami növeli az ájulás veszélyét. A világűrben töltött idő során a csontsűrűség akár 1 százalékot is csökkenhet havonta. A fejbe áramló folyadékok hatására szemproblémák is felléphetnek, ami tartós látásváltozást is okozhat.