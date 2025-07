Újra bekeményít az időjárás: brutális forróság éri el hazánkat

A következő napokban a nyár legváltozatosabb arcát mutatja meg: a kánikulától kezdve a záporokon át a szeles napokig mindenre számíthatunk. Július 20-ától fokozatosan változik az időjárás, így érdemes előre felkészülni minden helyzetre.

Itt a nyár, így alakul az időjárás Forrás: Köpönyeg

Vasárnap a nyár eddigi legforróbb napja várható, a hőmérséklet eléri a 36°C-ot. A forróságot csak néhol törheti meg egy-egy zápor vagy zivatar, de a csapadék mennyisége minimális, mindössze 1 mm körül alakul. A szél alig lengedezik, így a levegő hőérzete még inkább fokozódik. Éjszaka is alig hűl le a levegő, 19°C körüli minimumokra számíthatunk.

Hétfőn is folytatódik a hőség: 35–36°C-os csúcshőmérsékletek, 22°C-os éjszakai minimumok mellett nehéz lesz felfrissülni. A hét elején erősebb széllökések is kísérhetik a meleget, ami kissé enyhítheti a hőségérzetet. A keddi és szerdai napokon mérséklődik a kánikula, 31°C körül alakulnak a maximumok, de még mindig erősen nyárias időre számíthatunk, változó felhőzettel.

A csütörtök hozza meg a fordulópontot: zivatarok, néhol villámlással kísért záporok csapnak le, a hőmérséklet már csak 30°C körül alakul, az éjszaka pedig 17°C-ig is lehűlhet. A péntek még frissebb: napközben mindössze 25°C-ra melegszik a levegő, és továbbra is számítani kell esőre, a szél is erősödik - írja a Köpönyeg.