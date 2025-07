Furcsa széltornyok bukkantak fel Dubajban – Az ősi perzsa titok, aminél jobbat nem találtak ki a kánikula elviselésére

Nyár van, kánikula, azt sem tudjuk, hová meneküljünk a perzselő forróság, az elviselhetetlen magas páratartalom elől. Kereszthuzat a lakásban, 18 fokra lecsavarjuk a légkondit, és szívünk szerint még a fagyasztóba is beülnénk. De sokszor úgy érezzük, még ez is kevés lenne.

Jártál már Dubajban? Akkor biztosan találkoztál már a kánikula elleni harc eme ősi megoldásaival, a badgirekkel, vagyis szélfogó tornyokkal.

Fotó: frantic00

Ősi módszer kánikula ellen

Ha valaki járt már Dubajban, tudja: a hőség ott sem tréfál. Sőt, ott tombol csak igazán. Napközben sokszor 40-45 fok körül jár a hőmérséklet, a 30 fok körüli éjszakák pedig alig hoznak felfrissülést. Ha azonban megnézed Dubaj óvárosának régi negyedét, feltűnhetnek azok a jellegzetes tornyok a házak tetején, amelyeket sok turista nem is tud mire vélni elsőre.

Pedig az ősi perzsa megoldásként ismert szélfogók (más néven badgirek) a mai napig szó szerint életmentő funkciót töltenek be a kánikulától uralt régióban, ahogy évszázadok óta praktikus hűtésként szolgálnak.

Az ősi építészeti elemek kiállták az idő próbáját: múltjuk a Krisztus előtti negyedik évezredig nyúlik vissza.

Fotó: JOAT / Shutterstock

De mi is ez pontosan? Egy ősi, nulla energiás hűtőrendszer, amelyet a helyi építészet igazított a Közel-Kelet különleges klímájához. És nem, nem csak a perzsa sivatagot kell magunk elé képzelni, hiszen Dubaj például egy sajátos, tengerparti, párás-forró éghajlaton fekszik, ahol a nappali kánikula és a tenger közelsége alkotja a hőséget és a párát egyszerre. A badgirek azonban mindenütt jelesre vizsgáznak.

Dubaj óvárosának különleges hűtőgépei

Ha végigsétálsz az óváros keskeny okkersárga utcáin, és megfigyeled az ódon negyed építészeti megoldásait, észreveheted, hogy a szélfogó tornyok mindenütt ott magasodnak a régi házak tetején – ezek nem csak látványosságok, szépen kidolgozott építészeti elemek, hanem egy természetes, ősi klímarendszer részei.

Régi és az új kontrasztja Dubajban: a modern felhőkarcolók tövében jól megfér az ősi technológiai megoldás is.

Fotó: Karol Kozlowski

A lényegük egyszerű, mégis zseniális: a torony több irányból befogja a bejövő szelet, aztán ezt a levegőt levezeti a ház belsejébe, miközben a belső, meleg levegő távozik. Olyan ez, mint egy szélcsatorna, amely nem engedi, hogy a forróság bent rekedjen. A falak vastagok, sokszor agyagból vagy téglából épültek, így jól szigetelnek a nap perzselő sugarai ellen.

De valóban tényleg működik? A tapasztalat és a helyszíni mérések is igazolják: a szélfogóval ellátott házak belsejében akár 10-15 fokkal is hűvösebb lehet, mint kint. Mindez anélkül, hogy bármiféle áramot, vagy modern technikai megoldást is használnának.